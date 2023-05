Foto: AFC

Siegerehrung: Die beiden AFC-Vorstände Prof. Dr. Otto Strecker (l.) und Anselm Elles (r.) ehren die fünf Startups, die es aus 57 Bewerbungen auf die Shortlist schafften: Dr. Sebastian Pütz & Gerrit Woeckner (Nature Robots GmbH), Florian Stark (AgrarCheck UG), Sarah Theresa Schulte (AllCup GmbH), Claudia Päffgen (Foodforecast Technologies GmbH) und Dr. Guido Albanese (Koralo Foods)

Anhören

Merken



Neuer Accelator für die Branche AFC Consulting stärkt Startups : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Im Jubiläumsjahr ihrer eigenen Gründung möchte die Bonner AFC Consulting Group 2023 etwas für die Gründer von heute tun. Seit 50 Jahren schon berät sie Unternehmen aus dem Agrarbereich und der Lebensmittelproduktion zu Strategie-, Risiko-, Personal- sowie IT-Themen.

Von dieser geballten Markterfahrung soll die Gründerszene noch stärker profitieren: Am 5. Mai tagte erstmals das AFC-Forum, ein neu gebildeter "Thinktank" zur Diskussion neuer Geschäftsideen, dem 25 Vertreter aus Unternehmen, Verbänden und Medien angehören. Das Forum vergab drei Coachingpreise, um den sich über 57 Gründer beworben hatten. Wie in "der Höhle der Löwen" bekommen die Sieger einen Mentor aus dem Kreis des AFC-Forums an ihre Seite gestellt. Landgard-Vorstand Oliver Manz wird beispielsweise das Startup Nature Robots begleiten, das KI einsetzt, um landwirtschaftlichen Betrieben auf Kleinflächen die nachhaltige Bepflanzung, Pflege und Ernte mit Robotern zu erleichtern. Die Allcup GmbH gewann den Jurypreis von 3 000 Euro für essbare Kaffeebecher. Foodforecast, das mit einer KI-gestützten Prognose schon mehrere hundert Bäckereien durch automatisierte Bestellvorgänge und 30 Prozent weniger Retouren entlastet, bekommt den mit 1 000 Euro dotierten Publikumspreis. "Wir werden mit dem Forum weitermachen", versprach Anselm Elles, der mit Co-Vorstand Otto Strecker viele Gäste zum AFC-Geburtstag auf den Petersberg bei Bonn eingeladen hatte.