Stefan Menden und Jens Bender (v.l.) berichten auf der HR-Messe Copetri-Convention von ihrem neu gegründeten Investorenclub im Bereich HR-Tech. In zahlreichen Pitches haben sie drei große Trends im Markt ausgemacht.

Neues Investorennetzwerk Die größten HR-Tech-Trends

Da der Fachkräftemangel immer brisanter wird, haben Investoren HR-Tech-Start-ups als ein Spielfeld entdeckt. Eine Gruppe von rund 40 etablierten Unternehmern hat sich zusammengeschlossen, um hiesige Gründer zu unterstützen. Sie sehen drei große Trends im Markt.

"Der Markt für HR-Tech soll bis 2026 auf 1 Billion USD wachsen, denn der Talentmangel wird ein bedeutender Faktor in allen Wirtschaftsbereichen", sagt Jens Bender auf der HR-Messe Copetri Convention. Bender, selbst Gründer und Ex-Manager des HR-Softwareanbieters Haufe, hat gemeinsam mit Seriengründer Stefan Menden (Squeaker, Justbook) vor einem Jahr den HR Angels Club ins Leben gerufen. Dort versammeln sich Investoren der Personalbranche, darunter etwa Christine Rittner, Ex-CHRO bei Lidl. Die Unternehmer haben sich bisher 40 Start-ups angesehen und in fünf investiert.



Einen Trend sieht Bender darin, dass Front-Line-Worker – Mitarbeitende mit Kundenkontakt – stärker in den Fokus rücken. Hier gebe es großes Digitalisierungspotenzial im Bereich Bindung und Gewinnung, da der Fokus bislang auf Büroangestellten gelegen habe. Auch "Global Hiring" von Front-Line-Workern werde Thema, also Ansätze, Mitarbeitende aus anderen Ländern zu qualifizieren und in den hiesigen Arbeitsmarkt zu integrieren.



Als zweiten Trend sieht er Start-ups, die auf den Bereich Performance-Management abzielen. Heute seien bei der Mitarbeiterentwicklung kurze Feedback-Zyklen notwendig. Daten und ihre einfache Auswertung könnten hier Treiber sein. Auch Weiterbildungsangebote für Blue-Collar-Worker seien neue Geschäftsmodelle, da Tätigkeiten durch generative AI wegfallen werden.