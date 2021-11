Fressnapf Holding SE/ Yvonne Ploenes

„Fressnapf möchte der beste Arbeitgeber der Branche werden“ Torsten Toeller

Mit einem strategischen Partner für Innenarchitektur und Workplace Consulting, der Beratung CBRE, wurden im Juli aus den Ergebnissen 14 Raummodule abgeleitet: Angepasst an die Arbeitsstile, aber auch allgemeine Anlässe wie Ruheräume, Räume für Spiel und Spaß und UX-Labore. Zum Beispiel HR: Im Recruiting gibt es Räume für Vieltelefonierer, Personalgespräche finden in vertraulicher Umgebung statt und Meetingräume braucht es auch. Als Designsprache wurden Themen- und Tierwelten gewählt. "Nach und nach haben wir mit dem Umgestalten angefangen. Es ist eine Operation am offenen Herzen, denn wir bauen den Campus im Normalbetrieb um."Future Work habe nämlich noch ein Zweites gemacht: "Aus der Frage: Wer arbeitet mit wem, haben wir Erkenntnis darüber gewonnen, welche Bereiche aufgrund ihrer Workflows idealerweise dichter beieinander sitzen sollten." Hage ist sich sicher, dass der crossfunktionale Austausch durch die Anpassung der Büronachbarschaften an natürliche Arbeitsschnittstellen wächst. "Wir wollen unseren Mitarbeitern jetzt und in Zukunft ein einmaliges Arbeits- und Kulturerlebnis bieten: Die Arbeitswelt soll ihren Aktivitäten entsprechen, so dass sie keine Kompromisse machen müssen aufgrund der Umgebung."Und dann kamen die Hunde ins Spiel: Fressnapf hat in Krefeld nämlich nicht nur 1 000 Mitarbeiter, sondern auch 200 Bürohunde. "Sie gehören zur Office-Kultur, helfen uns auch, die richtigen Talente anzuziehen im großen Wettbewerb". Sie haben eine große Rolle gespielt beim Bürodesign. "Wir haben 500 Feedbacks nur zum Thema Hunde bekommen. Deshalb ist unser Projekt auch bundesweit einmalig", ist Hage überzeugt. "Hunde am Arbeitsplatz muss man auf vielen tausend Quadratmetern orchestrieren, denn wenn wir von der Zellen- zur Großraumstruktur gehen, ist das auch für das Tier ein Paradigmenwechsel." Also hat Future Work in die Büroplanung auch Hundehalter, Hundepsychologen und -coaches involviert. "Sie helfen uns, das Beziehungsgeflecht zwischen Mensch und Hund, Hunden untereinander sowie Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern zu entschlüsseln." Ein Beispiel: "Durch sinnvolle Innenarchitektur im Open-Office kann man die Sichtachsen von Hunde durchbrechen, aber auch den Menschen tut das gut. Wir haben also in zwei Ebenen gedacht und die Räumlichkeiten 3D-simuliert."Ende des Jahres geht nun die erste Erlebnisfläche mit 14 Raummodulen live. Sie bietet auf 800 qm rund 100 Arbeitsmöglichkeiten und Hundeplätze. "Das ist ungefähr ein Zehntel unserer Fläche. Wir möchten unser Konzept verproben. Alle Bereiche dürfen zwei oder drei Wochen lang hier arbeiten." Das Feedback sei wichtig: Trägt das Gesamtkonzept? Reichen die Raumtypen? "Unsere Überzeugung: Konzentriert Arbeiten kann man auch im Home-Office. Socializing, Wellbeing und Kollaboration aber werden am Campus deutlich mehr Gewicht haben als vorher."Welchen wirtschaftlichen Nutzen erhofft sich das Unternehmen? "Es ist eine Rieseninvestition in die heutigen und zukünftigen Mitarbeiter", sagt Hage. Gleichzeitig brauche Fressnapf die Veränderung für das neue Ökosystem. Sie werde Informationsflüsse, Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit verbessern. "Man muss sich kennen, um sich Hilfe anzubieten, zusammen Probleme zu lösen und Innovationskraft zu entfalten."Mehr Leben in der Zentrale gehört natürlich auch zu den Zielen. "Unser Campus wird deutlich attraktiver und auch funktional aufgewertet. Trotzdem entscheiden die Mitarbeiter, wann sie kommen", sagt Florian Hage. Fressnapf sei ein Unternehmen, das entschlossen agiert. "Wir haben den Anspruch, eine Blaupause zu entwickeln, die auch für andere Unternehmen attraktiv und interessant ist." Der Gründer und Inhaber von Fressnapf, Torsten Toeller, drückt es noch ambitionierter aus. Seine Maxime: "Wir wollen bester Arbeitgeber der Branche werden."