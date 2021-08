Anhören

Der Umbau des ehemaligen Unilever-Gebäudes ist abgeschlossen. Am 16. September eröffnet die New Work SE, Mutter-Unternehmen von Plattformen wie Xing und Kununu, in der Hamburger Hafencity ihre neue Zentrale für über 900 Mitarbeiter.

Das Unternehmen wirbt mit einer Arbeitsumgebung nach den Wünschen der Beschäftigten. Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch Ablenkung, Entspannung und Kontemplation seien im "New Work Harbour" möglich.