Otto-Event: Kulturwandel stärkt Resilienz

Ein großes Austauschformat über die Neugestaltung der Arbeit hat Otto organisiert. Zum dritten Mal virtuell.

Otto Group/ Charlotte Schreiber

Sebastian Klauke: Im Otto-Konzernvorstand für E-Commerce verantwortlich.

Warum Kulturwandel nicht "nice to have" ist, sondern überlebenswichtig, warum weniger Hierarchie und mehr Transparenz in der Krise stärken, darum ging es bei der 5. Culture Development Experience, kurz CDX22. Auf Einladung des Kulturwandel 4.0-Teams der Otto Group arbeiteten am 10. November 2022 über 350 Menschen aus 150 Organisationen remote in Kleingruppen an ihren Fragestellungen.Die Keynote hielt der Otto-Konzern-Vorstand E-Commerce, Sebastian Klauke: Er sagte, mobiles Arbeiten sei noch immer Topthema bei der Kulturentwicklung. Der einzig mögliche Ansatz für "das Zukunftsmodell hybrid" sei "mutiges fröhliches Probieren." So gebe Aboutyou drei Präsenz-Arbeitstage vor, während bei Otto im Team das richtige Maß gefunden werden soll. Beides funktioniere gut. "Wir machen Kulturwandel, um leistungsfähiger zu werden", unterstrich Klauke. Das sei weder ein Schönwetterthema noch stünden Benefits für Mitarbeiter im Vordergrund. "Für uns ist Kulturwandel der Kern für Transformationsfähigkeit". Er müsse wie ein Muskel ständig trainiert werden. "Vorstand und Aufsichtsrat stehen fest dahinter." Sie gäben den Beschäftigten Raum und Ressourcen für eigenverantwortliches Handeln und müssten den Kontrollverlust aushalten. Als Führungskraft profitiere er in der aktuellen Krise davon, dass er sich durch vielfältige Beziehungen in das Unternehmen emotional gestützt fühle, im Austausch viel erfahre und delegieren und loslassen könne.