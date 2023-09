Ja! Vor Corona konnte man eine gute Geschichte erzählen und war nicht gleich zur Wirksamkeit verdammt. Dazu fehlt jetzt die Zeit, es muss geliefert werden. Im E-Commerce beispielsweise brennt die Hütte lichterloh. Hier wurde viele Jahre in immer mehr Logistik sowie Mitarbeitende investiert und jetzt rauschen die Umsätze teilweise um 30 bis 40 Prozent nach unten. Die Kosten müssen runter, neue Kundengruppen identifiziert, ein neues Geschäftsmodell gefunden werden. Jede Organisation gleicht der Gaußschen Glocke mit ein paar High Performern, einer großen Mitte und den Abgehängten. Den dicken Bauch zügig in die Veränderung zu bekommen, das ist die Herkulesaufgabe.Wir brauchen einen Mischtyp, das macht es so schwierig. Ein Sanierer hilft, wenn nur die Kosten runter müssen. Bei 40 Prozent Minus braucht man aber gleichzeitig eine Vorwärtsstrategie, da ist es mit Sparen nicht getan. Es gibt bei der Suche keinen Königsweg. Wir arbeiten mit individuellen Hypothesen für jedes Unternehmen.Dort schauen wir in Branchen, die schon mal ein neues Geschäftsmodell entwickeln mussten wie zum Beispiel Verlage wie Axel Springer oder Bertelsmann. Wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat einmal erlebt hat, was unter Druck alles möglich ist, hat diese Person den Spirit, der gesucht wird: Vision, Zuversicht und die Fähigkeit, Menschen durch ein Tal zu führen.Manche dieser Hersteller haben eine große Infrastruktur aufgebaut und sind, um sie auszulasten, dem süßen Gift der Handelsmarken verfallen. Aus dieser Abhängigkeit kommen sie nicht mehr raus. Gleichzeitig müssen sie mit ansehen, wie die großen Händler selbst zu Produzenten werden und ihnen Konkurrenz machen.Indem sie innovativer werden, die Neuheiten nicht Influencern und Startups überlassen und sich auch mal ins Projektgeschäft wagen: Der Ice-Tea eines Influencers ist vielleicht nur einen Sommer lang hip. Sie müssen sich der Zielgruppe annähern. Was isst und trinkt diese alternativ, wenn es nicht mehr mein Produkt ist?Nicht unbedingt, aber man muss sich mit dem Tempo und der Herangehensweise der Startups intensiv auseinandersetzen. Dafür gibt es drei Wege: Kaufen, fördern oder eine eigene Startup-Einheit im Unternehmen aufbauen.Nicht wenige Händler suchen nach ihrer Daseinsberechtigung. Der größte Druck entsteht vermutlich außerhalb der Gruppe durch Markenartikler, die direkt verkaufen, sowie automatisierte Lieferdienste. Wobei die erste Euphorie der Home Delivery von Lebensmitteln erkaltet ist. Es ist sehr aufwändig und Robotik für die Logistik ist unglaublich teuer. Auch die Händler müssen sich noch mehr mit den Kundenbedürfnissen beschäftigen: Als Supermarktkunde möchte ich schnell meine Wunschartikel finden. Stattdessen handelt der Händler umsatzorientiert und lockt mich durch einen Parcours, um mich zu Mehrkäufen zu verleiten.Ja, absolut. Der Handel hat verstanden, dass der Effekt guter Leute in der Zentrale für die Steuerung des Deutschland- oder Europageschäfts riesig ist. Wenn wir diese Geschichte von Wirksamkeit richtig erzählen, haben wir übrigens kein Problem, Top-Führungskräfte für den Handel zu gewinnen.Wir empfehlen unseren Mandanten, breiter zu schauen. Denn wer jahrelang nur im Handel war, der schaut auch nur auf den Handel. Dabei kommen tolle Ideen von außen: Wie die Automobilindustrie ihre Prozesskette organisiert, effizient produziert, Algorithmen dafür einsetzt, davon können Händler und Produzenten viel lernen. Das gilt auch für die Logistik. Natürlich müssen ebenso Leute im Team sein, die das Verständnis für den Handel mitbringen. Unser Ansatz ist: schauen, was schon da ist, wo der Mandant hinwill und was dafür fehlt.Bei SAP-Experten, weil der Markt eng und standardisiert ist. Die Leute müssen nur den Finger heben, dann haben sie 37 Jobangebote. Wir gehen das Suchen und Finden lieber breiter an. Sobald die Story stimmt, das Unternehmen wertschätzend mit den Mitarbeitenden umgeht und ein modernes Arbeitsumfeld bietet, sind wir grundsätzlich lieferfähig. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es in Zukunft schwieriger wird, CEOs zu finden, denn in den Spezialisten-Funktionen haben wir einen derartigen Anstieg der Gehälter, dass den Stelleninhabern oft die Motivation fehlt, sich auch noch mit der Führung großer Teams auseinanderzusetzen.