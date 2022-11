Die Vier-Tage-Woche, die Hornbach gerade für das Employer Branding entdeckt hat, sieht die Personalmanagerin nicht als Schlüssel zum Erfolg: "Wir haben sie bereits in einem Haus getestet und dachten, das käme toll an. Das war aber nicht so." Nur ein Mitarbeiter wollte sie beibehalten, die anderen fanden das Modell nicht passend für sich. "Lange Arbeitstage werden nicht unbedingt als großer Benefit anerkannt", weiß Göritz. "Wir haben das Siegel als familienfreundliches Unternehmen und das heißt für mich, dass wir immer bemüht sind, passgenaue individuelle Lösungen zu finden."In der Zentrale sei Flexibiltät durch den Mix aus mobiler Arbeit und Präsenz besonders gut möglich. "In den Häusern geht das nicht. Deshalb machen wir die Personaleinsatzplanung mit einem Vorlauf von mindestens zwei Wochen." Manche Häuser schaffen sogar vier Wochen. Die Treue halten dem Baumarkt vor allem langjährige Mitarbeiter. "Wir tun seit Jahren sehr viel für die Mitarbeiterbindung", betont Göritz. "So verpflichten wir Führungskräfte zu Schulungen über wertschätzende Führung und coachen sie bei Bedarf auch beim Hereinwachsen in die Rolle." Jahres- und Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern sind Pflicht. Bei Konflikten können Vertriebsleiter oder Personalabteilung hinzugezogen werden."Mitarbeiter werden bei uns früh in Entscheidungen einbezogen und dürfen sich in Arbeitskreise einbringen." Das stärke die Zusammengehörigkeit, die sich auch bei Teamevents zeigt: "Die Parole unseres Geschäftsführers Timo Huwers ist, dass, wo hart gearbeitet auch gefeiert wird." Als Pluspunkte von Globus Fachmärkte nennt sie: krisensicher und sehr familiär. "Dass wir vieles richtig machen, spiegeln uns Arbeitgeberrankings wider." Bei Kununu erreichen die Globus Fachmärkte beachtliche 4,3 Sterne, der Durchschnitt im Handel liegt bei 3,3.Aktuell überprüft die Personalabteilung die Gehälter vor allem in den unteren Stufen. Auch die Inflationsprämie sei eine Option, die diskutiert wird. Ob sich der Arbeitsmarkt durch die Krise entspanne, lasse sich noch nicht abschätzen. "Am demographischen Wandel wird sich nicht ändern. ", so Anja Göritz.