Horst Stegmüller

Christian Harms: Geschäftsführer Ressort Mitarbeiter bei dm.

„Über lange Öffnungszeiten sprechen wir seit Jahren. Jetzt sind wir in einer Phase, wo die Vier-Tage-Woche, Vereinbarkeit und Frühverrentung beliebter denn je sind“ Christian Harms, dm

Horst Stegmüller

Jens Berger: Senior Vice President People bei Fressnapf

„Wenn unsere Mitarbeitenden den Kunden helfen, ihre Probleme zu lösen, kehren diese zurück in die Geschäfte und Städte“ Jens Berger, Fressnapf

Was können Händler und Konsumgüterhersteller unternehmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?





•Verknüpfung von Personal- und Geschäftsstrategie, um verlässlich für die Zukunft planen zu können





•Attraktivität des Arbeitsumfeldes, Arbeitsbedingungen und Führungskompetenzen erhöhen und dadurch Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation steigern





•Mit Fort- und Weiterbildungen die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Belegschaft erhöhen und die Mitarbeiterbindung fördern





•Attraktivität der Branchen für junge Mitarbeitende steigern und Vielfalt der Belegschaft erhöhen



•Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen prüfen, um Entlastung für Mitarbeitende zu schaffen



Quelle: PwC

Die guten Lagen bleiben gute Lagen und die halbguten werden schlechter.Bei uns ja. In Frankreich müssen wir gerade die Eröffnung eines Stores verschieben, weil uns das Team dafür fehlt – in einer 100.000 Einwohner-Stadt. Das ist mittlerweile ein europäisches Thema und attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um Jung wie Alt für uns zu gewinnen als Mitarbeitende, ist für uns eine wahnsinnig große Herausforderung. Der Einzelhandel rangiert nicht unter den Top 10 der Lieblingsberufe. Wir kommen hinter Pfleger und Busfahrer, nur um das mal einzuordnen.Auch wir haben offene Stellen im vierstelligen Bereich. Der gesamte Handel hat eine Riesenaufgabe. Immer mehr Marktmitarbeiter wechseln in Büros, in die Verwaltung. In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass die Tarifparteien im kommenden Jahr einen Abschluss mit Signalcharakter für die Menschen im Einzelhandel vereinbaren werden.Ich gehe davon aus, dass die bisherigen Abschlüsse anderer Branchen wegweisend für den Einzelhandel sind. Die Friedenspflicht für den Tarifabschluss mit Verdi endet am 31. März in Baden Württemberg, die anderen Bundesländer folgen bis Juli und dm orientiert sich an den Abschlüssen. Ich gehe von 5 bis 7 Prozent Tariferhöhung aus, vermutlich mit der Dynamik, dass die Einstiegseinkommen wieder am stärksten partizipieren.Wir werden im April Gehaltsanpassungen vornehmen, in den Stores sogar schon im Januar, weil Menschen mit kleinerem Einkommen stärker von der Inflation betroffen sind. Hier sollen netto bis zu 10 Prozent mehr bei unseren Mitarbeitenden ankommen durch einen Mix aus Gehaltsanpassung und dem Ausnutzen der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit, die uns die Politik ermöglicht hat. Wir werden einen festen Netto-Betrag über zwei Jahre verteilt monatlich auszahlen. Die besser Verdienenden werden ein Plus von nahezu 5 sehen.In diesem Jahr haben wir die Anhebung auf 12 Euro Mindestlohn bereits im April vorgezogen und am 1. Oktober auf 14 Euro erhöht. Darüber hinaus haben wir Sonderzahlungen geleistet wie 400 Euro Coronaprämie am 31. März, 850 Euro als Anerkennung für das guten Jahresabschluss am 30. September und werden im Dezember zum ersten Mal eine Inflationsausgleichszahlung leisten in Höhe von 650€ pro Mitarbeiter, gestaffelt nach Voll- und Teilzeit sowie Betriebszugehörigkeit. Das sind in Summe 50 Mio. Euro Sonderzahlungen.Über die Belastung durch lange Öffnungszeiten sprechen wir schon seit Jahren. Jetzt sind wir in einer Phase, wo die Vier-Tage-Woche, Vereinbarkeit, Auszeiten und Frühverrentung höher denn je im Kurs stehen. Die Menschen können sich – Gott sei Dank - aussuchen, wo sie tätig werden. Was wir brauchen, ist ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen ihre Wirksamkeit erleben können. Wo sie sich gebraucht fühlen und in eine Kollegenschaft kommen, die verlässlich ist, mit der es Spaß macht. Das sind die Rahmenbedingungen, für die wir sorgen müssen.In Büroberufen kann man bequem zwei Tage von zu Hause arbeiten, während das Arbeiten auf der Fläche zum Teil harte körperliche Arbeit ist, aber auch vielfältig. Man ist im Grunde so etwas wie Problemlöser, Wunscherfüller, Kümmerer für den Kunden. Wir tun viel für unsere Mitarbeitenden. Von vielseitigen Weiterbildungsprogrammen über das ein oder andere Benefit, das es so bei Mitbewerbern nicht gibt. Die Liebe zum Tier macht bei Fressnapf sicherlich auch den Unterschied.Aber wer sollte das sein? Alle würden früher zumachen oder später öffnen, wenn die Nachfrage nicht da wäre, aber sie ist einfach da. Kunden wollen ihre Bedürfnisse zu allen Tageszeiten befriedigen. Eingependelt hat sich bei uns 8 -20 Uhr.Öffnungszeiten zu verkürzen scheint uns derzeit nicht besonders kundenfreundlich und ist deshalb noch keine Option. Auch wenn wir das als Antwort auf die Herausforderungen am Arbeitsmarkt schon sehr offen diskutieren. Das Problem ist: Der Einzelhandel war noch nie besonders gut darin, sich auf gemeinschaftliche Lösungen zu einigen.Das ist keine ganz neue Erfindung. Gut finde ich aber das Signal, dass das Thema von einem bodenständigen Unternehmen wie Hornbach kommt. Trotzdem möchten wir öffnen, wenn der Kunde um 8 vor der Tür steht. Bei knapper Mitarbeiterbesetzung ist es schwierig, kurzfristig Gleitzeit zu nehmen oder zu sagen, "sorry, ist mein fünfter Tag".Die Realität ist, dass bei 5 Regionalverantwortlichen für 900 Stores in Deutschland die hierarchischen Karrieren begrenzt sind. Deshalb rollen wir gerade Expertenlaufbahnen auch auf der Fläche europaweit aus. Wer beispielsweise seine Kompetenzen für Hunde und Katzen ausbaut, soll auch mehr verdienen.Wir haben knapp 2 100 Filialen und 80 Gebietsverantwortliche und dahinter die Geschäftsleitung. Alle drei Jahre ein Karriereschritt wie in der Industrie ist bei uns also schwierig. Wir haben aber Positionen für Referenten, die Praxisbezug mitbringen. Es gibt Marktleiter, die sind jetzt Projektleiter Bau, gehen in die Akquisition oder eine zentrale Fachabteilung. Ich war selbst Marktleiter, Gebietsverantwortlicher und dann Sortimentsmanager. Auch horizontale Wechsel in größere Märkte sind möglich, wo man mit bis zu 70 Mitarbeiter führt. Es gibt genügend Entwicklungsmöglichkeiten, ohne dass es immer eine Hierarchieebene ist.Bei uns hat mittlerweile jeder Mitarbeiter auf der Fläche ein Smartphone mit Wareneingangs-Scanning, Beratungstools, Hotlines zu Foto Services etc. Mit der Einführung haben wir 2017 angefangen. Heute erreichen uns viele Vorschläge, was man noch alles machen könnte. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie unsere Mitarbeiter durch praktische Anwendung erleben, wie Technik ihre Arbeit erleichtert. Handys sind normale Tools für jeden Tag geworden. Sobald der Nutzen größer ist als der Aufwand, ist Akzeptanz kein Problem.Anders als dm sind wir noch dabei, technische Tools einzuführen, schulen die Menschen und müssen ihnen den Mehrwert verdeutlichen: 1. Den Kunden interessiert nicht, wie viele interne Prozesse Fressnapf anstoßen muss, damit er online, stationär oder per Abholung seine Ware bekommt. Am Ende zahlen alle Services auf die Marke Fressnapf ein. 2. Wenn wir als Unternehmen erkennen, wo die Reise hingeht, sichert das Arbeitsplätze.Wir achten vermehrt auf technische Affinität. Unsere große Herausforderung ist, Menschen, die sich vor 15 Jahren für Fressnapf entscheiden haben wegen ihrer Tierliebe und momentan noch eine Distanz zur Digitalisierung haben, sukzessive dorthin zu entwickeln.Die Kollegen in den dm-Märkten unterstützen bei Online-Bestellungen in der Regel nur noch, wenn es sich um Bestellungen per Express-Abholung oder Express-Lieferung handelt, wahnsinnig viele Online-Aufträge eingehen oder es kurzfristig zu Verzögerungen kommt. Es ist wie mit SB-Kassen: Sie erweitern die Optionen der Kunden und sichern vielleicht sogar das Marktgeschäft, wenn wir mittelfristig an den Punkt kommen, wo wir Kassen nicht mehr besetzen können. Die Kundenberatung wird deswegen nicht weniger.Ja, und dadurch gewinnt der Verkäufer Zeit, um sich mit dem Kunden ausgiebig darüber zu unterhalten, was bei Harnwegsstörungen bei Hunden das Beste ist. Gleichzeitig gibt es Menschen, die einen Nebenjob suchen und zufrieden sind, wenn sie "nur" Ware bewegen. Wir sind als Arbeitgeber so flexibel, verschiedene Stellen anzubieten.Wir stellen fest, dass die Frequenz in unseren dm-Märkten steigt. Nicht überall auf Vor-Corona-Niveau, Innenstädte und Einkaufszentren bleiben schwierig. Dazu trägt Click & Collect bei: Wir haben mehr als 12 500 Artikel im Sortiment, da ist Vorpacken ein Super-Service. Die meisten Kunden nutzen sogar die gewonnene Zeit, um zusätzlich im Laden zu stöbern.Ich erwarte ehrlich gesagt Null Entspannung. Ich glaube, dass die Rezession nicht unendlich lange dauern wird. Aber sobald es wieder aufwärts geht, wird sich die Gesamtsituation verschärfen – wenn nicht im gleichen Atemzug Digitalisierung, Automatisierung und Zuwanderung vorangetrieben werden.Die Babyboomer werden weiterhin in den Ruhestand gehen - und zwar eher früher als später. Es kommen nicht genug junge Leute nach und oft fehlt ihnen die Offenheit und Begeisterung für den Einzelhandel. Wir können nur alles dafür tun, uns bestmöglich zu präsentieren und den Auszubildenden aufzeigen, welche Karrieremöglichkeiten es auf der Fläche gibt.