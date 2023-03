„Eine coachende Haltung und einige Grundlagen aus dem Coaching, wie zum Beispiel zuhören und offene Fragen stellen, stehen jeder Führungskraft gut zu Gesicht“ Jens Maxeiner, Coach und Manager bei Bosch

Für den Mitarbeitenden ist das Coaching kostenfrei. Der Coach wird nicht extra bezahlt für die Leistung. "Da ist viel Idealismus dabei. Und es macht Spaß", sagt Dornbusch. "Die beste Vergütung ist die Entwicklung der Mitarbeiter, die man coacht", konkretisiert Maxeiner.Als Anerkennung der Zusatzdienste bietet Bosch den Coaches eine Plattform zum Erfahrungsaustausch. "Coaching fördert Lebensqualität und High-Performance", sind Maxeiner und Dornbusch überzeugt. Es gibt ein Win-win-win für alle Beteiligten: Der Mitarbeiter erhält Unterstützung, der Coach sammelt Erfahrung, und das Unternehmen profitiert von dem konstruktiven Miteinander und den Beschäftigten, die sich weiterentwickeln.Das Coaching ist verknüpft mit der Führungskräfteentwicklung bei Bosch, und so kann sich der Nachwuchs aus dem Talent-Pool ebenfalls Hilfestellung bei internen Coaches und bei Bedarf bei externen holen.Coaching ist kein Indiz für "Low Performance", sondern gehört fast schon zum guten Ton, so das Fazit der Quadriga-Studie. In der Regel handelt es sich um individuelles Coaching durch externe Fachkräfte. Teamcoaching kommt in 15 Prozent der Unternehmen zum Einsatz. Hauptanlässe für die gezielte Förderung sind der Antritt einer neuen Rolle sowie die Klärung bei Konflikten im Team, Unterstützung bei der Zielerreichung und bei persönlichen Fragestellungen. Coaching verändert und erweitert im besten Fall den Blick auf die eigene Rolle, und so wenden zwei Drittel der befragten Führungskräfte die gelernten Techniken auch in der eigenen Führungspraxis an: Aktives Nachfragen und Zuhören sowie Feedback geben werden "gelegentlich" oder "oft" eingesetzt, so die Quadriga-Studie.Bei diesem "Managerial Coaching" werden die eigenen Mitarbeiter vom Chef zum Perspektivwechsel ermutigt. Auch hier geht es um Hilfe zur Selbsthilfe und darum, Kompetenzen im Team zu aktivieren. Die Berliner Forscher weisen allerdings darauf hin, dass die befragten Vorgesetzten möglicherweise sozial erwünscht geantwortet haben und die Selbsteinschätzung zu positiv ausfällt. Denn anders als bei einem externen Coach kommt in dieser Beziehung das Hierarchiegefälle ins Spiel. Prinzipiell empfehlen die Bosch-Coaches Dornbusch und Maxeiner, nicht die eigene Führungskraft als Coach zu wählen und den Führungskräften raten sie davon ab, immer auch der Coach der Mitarbeitenden sein zu wollen.Andreas Blancke ist überzeugt davon, dass die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden eine wichtige Aufgabe jeder Führungskraft ist. Er ist als Interim-Manager und Coach in der Food-Branche aktiv. "Jedes Projekt ist mit Coaching verbunden, denn letztendlich will ich Menschen dahin bringen, dass sie selbst Veränderung wollen", beschreibt Blancke seine Einsätze. "Dazu muss ich verstehen, wer mir gegenüber sitzt." Fragen stellen, zuhören und Vertrauen aufbauen, seien zunächst die wichtigsten Schritte. Die Perspektive des Gegenübers zu verstehen, gehöre wie dessen Wertschätzung zur Coaching-Beziehung unbedingt dazu. "Ich brauche Ihre Kompetenz", sei ein wichtiger Satz in den Gesprächen. Viele Mitarbeiter werden nicht gehört und sprudeln los, wenn man sie anspricht, so Blanckes Erfahrung. Erst in den nächsten Schritten gehe es darum, mit den Beteiligten Ziele zu definieren. "Coaching muss Spaß machen, nur dann hat es auch einen Effekt," so der Interim-Manager. "Mitarbeiter wollen keine Vorgaben, sondern eigene Kreativität entfalten." Menschen sind nach dem Coaching zufriedener und leistungsfähiger als davor, sie ändern ihr Verhalten stärker und langfristiger als nach einem konventionellen Seminar oder Training. Fast 80 Prozent bewerten Coaching als "eher bis sehr wirksam", ermittelte die Quadriga-Studie.Das Online-Coaching ist mittlerweile gelebte Realität und wird von knapp 70 Prozent der Befragten als Alternative oder Ergänzung zum Face-to-Face-Format gesehen. Das Startup Coachhub hat die "Demokratisierung" des Konzeptes zur Geschäftsidee gemacht und bietet Unternehmen die Möglichkeit ein "personalisiertes, messbares und skalierbares Coaching-Programm für die gesamte Belegschaft" zu erstellen. Das aufwendige und teure persönliche Coaching wird ersetzt durch digitale Sitzungen.Coachhub bietet die Anbindung an einen Pool mit Tausenden zertifizierter Business-Coaches. Danone Benelux, Coca-Cola und Netto Stavenhagen etwa nutzen die Plattform, um größere Mitarbeitergruppen zu coachen. "Ich habe wie viele Führungskräfte die Klassiker wie Kommunikationstraining etc. mitgenommen, aber die individuelle Betreuung kommt in der Regel zu kurz", so Kai Flegel, Verkaufsleiter Netto Deutschland, in einem Youtube-Video. "Das Coaching hat mir schnell geholfen alte Verhaltens- und Denkmuster beiseite zu legen und Neues auszuprobieren." Auch Verkaufsleiter Flegel macht die Erfahrung, dass er positiv erfahrene Praktiken in der eigenen Führungspraxis anwendet. So habe er die Kontrolle gegenüber seinen Regionalverkaufsleitern zurückgefahren. "Ich sehe erste Erfolge. Das beflügelt mich und meine Mitarbeiter.""Ich bin davon überzeugt, dass eine coachende Haltung und einige Grundlagen aus dem Coaching, wie zum Beispiel zuhören und offene Fragen stellen, jeder Führungskraft gut zu Gesicht stehen und die Bandbreite der Führungskompetenz erweitern", lautet Maxeiners Fazit. Allerdings seien je nach Situation auch andere Führungsgrundsätze gefragt. "Wenn die Hütte brennt, sind eben eher mal klare Anweisungen angebracht. Wenn es um Weiterentwicklung und Lösungskompetenz der eigenen Mitarbeitenden geht, dann eher wieder eine Orientierung hin zum Coaching."