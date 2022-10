Boggy22/iStock

Vielfalt und Chancengleichheit: Wer bei seinem Personal einen guten Mix anstrebt in puncto Geschlecht, Herkunft und sexueller Orientierung, sollte in Zeiten von Nachwuchsmangel auch die Gleichbehandlung der Altersklassen auf den Prüfstand stellen.

Personalentwicklung Diversitätsdebatte entdeckt das Alter

Fotos hipper junger Nachwuchskräfte sind in Stellenanzeigen unglaublich beliebt, doch die Realität sieht in vielen Unternehmen anders aus: Weniger Hoodies, mehr graue Haare. Demographie und Diversitätsgedanke sprechen dafür, erfahrene Kräfte stärker in den Blick zu nehmen. Ikea und Sodexo legen Programme auf.

Führungskräftetraining für einen 52-Jährigen? Beförderung für eine Frau, die seit zwölf Jahren einen guten Job macht und jetzt, nach der Familienphase neu durchstarten will? Bei Ikea schon möglich, wo eine 53-Jährige neulich zum ersten Mal Hausleiterin wurde – drei Jahre nach ihrer Neueinstellung. Chancen wie diese sollten in Zukunft großzügiger gewährt werden. Denn die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland schrumpft – bis 2035 um drei Millionen.



Viele Unternehmen erleben schon, wie sich die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in die Rente verabschieden. Lücken entstehen, die nicht leicht zu stopfen sind. Schon gar nicht durch taufrische Berufsstarter. "Im Handel ist es eine Riesenherausforderung, den zukünftigen Personalbedarf zu decken", weiß Nicola Peper, Country Manager People and Culture bei Ikea Deutschland. "Das Thema Alter wurde bislang stiefmütterlich bei uns behandelt", gibt sie zu. Auf der Zukunft Personal stellte Peper als Antwort das neue Projekt "All Generations at Ikea" vor. Ziel soll es sein, organisatorische Bedingungen zu schaffen, die alle Beschäftigtengenerationen in die Lage versetzen, vollen Einsatz zu bringen.



Als Startschuss wurden 500 Führungskräfte zum Seminar eingeladen, das sie für unbewusste Vorurteile gegenüber Altersgruppen sensibilisierte. Parallel fand im April 2022 der erste Mitarbeiterworkshop statt, in dem altersgemischte Teilnehmer über ihre spezifischen Herausforderungen und Wünsche sprachen. Ziel war es, voneinander zu lernen und Maßnahmen zu sammeln, die das Miteinander erleichtern. Ganz oben auf die Liste haben es Zeitwertkonten, Gesundheitsmanagement und Schulungen zu Leadership in altersgemischten Teams geschafft. Eine Hürde bei der operativen Umsetzung: "In den meisten Unternehmen gibt es keinen "Head of Age Diversity" oder "Leiter Demographiewandel", den man adressieren kann", sagte Peper. HR habe übernommen. "Das Thema muss aber in jedem Fall von der Geschäftsführung gewollt sein", weiß sie. Bei Ikea sei das sogar global der Fall.