Gemeinsames Lernen, Beratung und Vernetzung sind die wichtigsten Ziele am MyCampus. Hier bietet die Rewe Group bedarfsgerechte Weiterbildung und persönliche Begleitung ihrer Top-Führungskräfte. an. Basis des Angebots sind eine digitale Lernplattform und Seminare in Präsenz.

Rewe Group

Anja Koch: Programm-Managerin Rewe Group

Wer zu dem Kreis der 250 wichtigsten Führungskräfte bei der Rewe Group gehört, darf sich auf ein besonderes Entwicklungsprogramm freuen. Es setzt an bei individueller Bedarfsermittlung und leitet daraus gezielte Trainings, Transfergespräche bis hin zur kollegialen Beratung ab. Zielgruppe sind Führungskräfte der ersten und zweiten Leitungsebene des Konzerns, darunter Vorstandsmitglieder, Bereichsleiter und Geschäftsführer aus allen Unternehmen des Konzerns. Auf dem Campus tummeln sich also die Top-Kräfte von Rewe, Penny, Toom, Billa, Lekkerland und der DER Touristik-Group. Sie bilden sich in virtuellen sowie Präsenzseminaren – nach wie vor das Herzstück des Campus – weiter, vernetzen sich und holen sich Impulse. Britta Cosson und Anja Koch, die Programm-Managerinnen des Campus, gehören dem 15-köpfigen Team "HR Executive" an, dass sich in der Zentrale seit 15 Jahren um alle Belange der Personen kümmert, an denen sich die 380 000 Mitarbeiter der Rewe Group orientieren."Grundsätzlich haben wir es mit sehr unterschiedlichen Positionen, Fachgebieten, Altersgruppen und individuellen Bedarfen zu tun. Das macht den Erfahrungsaustausch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders wertvoll", skizziert Anja Koch, Head of Program, die Zielgruppe. Manche führen 25 Mitarbeitende, manche sind verantwortlich für 500 Beschäftigte.Was alle Campus-Teilnehmern verbindet: Im Tagesgeschäft bleibt wenig Zeit für die eigene Weiterbildung, geschweige denn die Suche nach geeigneten Angeboten. Deshalb ist die Bedarfsermittlung eine wichtige Aufgabe der Programm-Managerinnen. Sie verstehen sich als Dienstleisterinnen in Sachen Führungskräfte-Entwicklung: "Wir arbeiten daran, jeden einzelnen unserer Executives im Blick zu haben und zu begleiten", sagt Koch. Im ersten Schritt geht es darum, den Weiterbildungsbedarf zu ermitteln. Jeder Führungskraft wird eine Beratung in Sachen Weiterbildung und Entwicklung angeboten. Das spart Zeit und stößt auf große Akzeptanz, so die Erfahrung. Wer kein Beratungsgespräch will, erfährt über eine Webseite oder ein kurzes Video vom Angebot auf dem Campus. Ein Drittel ihrer "Kunden", wie Koch und Cosson ihre Zielgruppe nennen, nutzten im vergangenen Jahr das individuelle Gespräch, um ihren Bedarf zu klären. Die HR-Experten der Vertriebsgesellschaften der Rewe Group bringen ihre Themen ebenfalls ein: Gemeinsam mit ihnen wird das Programm entwickelt. Einmal im Jahr gibt es einen Workshop mit Vertretern des Vorstands, damit das Angebot im Einklang steht mit den strategischen Prioritäten des Unternehmens. "Zentrale Botschaften des Kulturwandels zu vermitteln und neue Arbeitsmethoden umzusetzen, kann keine Top-Down-Maßnahme sein", sagt Koch. "Diesen Weg gehen wir im Unternehmen über alle Hierarchiestufen hinweg und gemeinsam." Bestimmte Angebote seien für weitere Führungsebenen geöffnet.