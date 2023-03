Eine App führt die Teilnehmer durch das komplette Programm inklusive Übungen, Podcasts, einem Chat und der Dokumentation geplanter Ziele und erreichter persönlicher Meilensteine. Alle Gespräche finden via Telefon statt, was vielen Unternehmen in der Corona-Zeit den Einstieg ins Coaching ermöglichte. "Unsere Lösung ist nicht nur eine Krisenlösung", sagt Rosa Riera, Co-CEO von TheNextWe.Bei Ricola steht die Markenentwicklung in einer globalisierten Welt an: "Die Hauptaufgabe war, dass wir in eine Transformation kommen von einem exportorientierten Schweizerischen KMU hin zu einer globalen Firma, die ein Play-to-win-Mindset hat," skizziert René Schori, Chief Human Resources Officer, die Ausgangslage. Das Unternehmen entschied sich für ein Coaching des gesamten Vorstands und der Führungskräfte am Stammsitz Laufen, in den USA, Singapur, Italien, Frankreich und Belgien. Von "Aufbruchs-Charakter" und "einer großen kollektiven Veränderung" ist jetzt die Rede. "Das war die Befreiung, nach der wir gesucht haben," so Thomas P. Meier, CEO von Ricola. Auch schwierige Themen kämen nun direkter zur Sprache.