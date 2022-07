Anhören

Regelmäßige Feedbackgespräche zahlen unmittelbar ein auf die Mitarbeiterbindung, lautet das Fazit einer Umfrage des HR-Softwareanbieters Cegid.

Die meisten der 400 befragten Arbeitnehmer im Einzelhandel wünschen sich diese kontinuierlich. Sie fühlen sich dabei "fair bis sehr fair beurteilt" (89 Prozent); 43 Prozent geben an, ihre Führungskraft unterstütze sie im Anschluss an das Gespräch in ihren Plänen und der fachlichen Weiterentwicklung. Knapp ein Viertel besprechen sich jeden Monat oder quartalsweise mit ihren Vorgesetzten, 22 Prozent tun dies zweimal im Jahr und 19 Prozent nur einmal jährlich. Acht Prozent der Befragten gaben an, dazu nie die Gelegenheit zu haben.