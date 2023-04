DMK/Jacob Schröter

Milchtechnologin werden: DMK lockt mit Fortbildung und Aufbaustudium.

7500 Mitarbeiter •Bei DMK arbeiten 7 500 Menschen aus 55 Nationen, davon ein Drittel in der Verwaltung.

•Rund 5 000 Mitarbeiter stellen an mehr als 20 Standorten vor allem in Deutschland und den Niederlanden Lebensmittel her. Vertriebsstandorte gibt es in 30 Ländern

•Jedes Jahr stellt DMK bis zu 100 Azubis ein, davon 85 Prozent im gewerblich-technischen Bereich.

•Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 wies 6,7 Prozent Fluktuation aus.





Die Frage, "was ist mein Beitrag für das große Ganze?" hat so viel Raum eingenommen in Gesprächen mit Bewerbern und Mitarbeitenden, dass wir nur mit dieser neuen Art der Führung die Antwort darauf geben können.Ja, wir müssen nach innen und außen aufklären, wofür wir als DMK stehen. Kandidaten fragen ganz schnell, weshalb gibt es DMK? Unsere Antwort: Wir versorgen Millionen von Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln. Danach kommen sofort Fragen zu Klimawandel oder Tierwohl. Die beantworten wir mit Nachhaltigkeitsinitiativen an den Standorten und bei unseren Landwirten. Gelernt haben wir, dass es Kandidaten gar nicht darum geht, dass wir schon perfekt sind, sondern dass wir eine Vision zu Nachhaltigkeit zu haben und diese auch klar verfolgen.Nein, aber Bewerber finden es interessant, dass wir trotz unseres Kerngeschäfts Milch auch dieses Feld mitbespielen. Hier zeigen wir, dass wir für Neues aufgeschlossen sind und uns mit Nachhaltigkeit und Ernährungsentwicklung auseinandersetzen.Bei Nachwuchskräften ist die Frage ausgeprägter, aber alle Mitarbeiter beschäftigen sich mehr damit. Der Impuls kommt aus dem Austausch der jüngeren mit den älteren Generationen. Wir wollen als Unternehmen divers aufgestellt sein und müssen uns daher mit allen Fragen, die aufkommen, beschäftigen. Hier arbeiten wir eng mit der Unternehmenskommunikation zusammen und haben gerade aus einer Mitarbeiterbefragung über unsere Werte einen Stärkenkompass entwickelt, der die DNA von DMK für alle greifbar macht.Bezahlung ist heute nicht mehr alles, aber gerade wegen der Inflation natürlich Thema! Auch wir hatten sehr harte Verhandlungen beim neuen Tarifabschluss für unsere westlichen Standorte, verbunden mit Warnstreiks. Die Entgeltstrukturen in der Milchwirtschaft sind vergleichsweise attraktiv. Bei DMK kommen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, gute Qualifizierung und mehr Altersvorsorge als in anderen Unternehmen hinzu. Wir müssen das alles nur noch besser nach außen tragen.Das ist ein Riesenthema, vor allem bei gewerblich-technischen Berufen: Milchtechnologen, Schlosser, Elektriker fehlen. Wir wollen nichts unversucht lassen, um neue Kanäle zu erschließen, weil wir großes Interesse am Fortbestand gerade des Berufsbilds Milchtechnologe haben. Bei der Aufklärung, was der Beruf Tolles bietet, funktionieren Bewerbermessen aber nur noch bedingt.Seit vier Wochen bieten wir die schnelle Bewerbung per Whatsapp an, seit einem Jahr sind wir auf Instagram, haben den Chatbot mir Recruitern aufgesetzt und spüren eine gute Resonanz. Vielleicht lockt auch unser neues Programm "Geld fürs Studieren": Wir bezahlen unseren Milchtechnologen ein Vollzeitstudium, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, eine Zeit im Unternehmen zu bleiben.Wenn mich das unsere Führungskräfte fragen, provoziere ich gern ein bisschen, indem ich sage, Fachkräftemangel gibt es nicht. Was ich meine: Wir müssen neue Wege gehen und uns fragen, wie wir unsere Leute weiterentwickeln können für die Engpassberufe oder flexibler anders einsetzen, wenn ein Bereich beispielsweise durch Digitalisierung entlastet wird. Das Problem löst sich nicht, indem drei Personen die Arbeit von vieren machen.Indem wir noch mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. So rollen wir im vierten Quartal eine Mitarbeiter-App aus mit Schichtentausch vom Sofa aus. Bei Zuwanderung sind Sprache und sozialer Anschluss erfolgsentscheidend. Also haben wir in einem Werk für neun Ukrainer ein Projekt gestartet, bei dem sie jeweils einen Paten an die Seite gestellt bekommen, der ihre Sprache versteht, und trotzdem Deutschkurse besuchen. Wir müssen lernen, zusätzlichen Aufwand zu akzeptieren, wenn wir damit neue Mitarbeiter gewinnen.Unbedingt. Früher war HR ein Anhängsel für Regelwerke, heute hat sich HR zu einer viel stärkeren Kraft im Unternehmen entwickelt. Immer geht es darum, die Entwicklung des Unternehmens zusammenzubringen mit der Entwicklung des Menschen und der Gesellschaft. Mir war in 30 Jahren noch nie langweilig!