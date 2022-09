Foto: Kaufland

Jobsuche am Kundenterminal

Der Lebensmittelhändler will es Jobinteressierten so leicht wie möglich machen: In allen Filialen deutschlandweit führt Kaufland einen digitalen Service ein, mit dem am Kundenterminal eine schnelle Bewerbung direkt vor Ort ermöglicht wird.

