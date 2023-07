Personalgewinnung über Social-Media-Kanäle gehört für immer mehr Unternehmen aus dem Handel und der FMCG-Industrie ins Repertoire. Recruiting-Dienstleister können dabei helfen.

Intensive Vorgespräche mit Bewerbern

Alles hatte der Edeka-Händler Karl-Heinz Fellenzer im November letzten Jahres schon probiert, um die Zahl seiner Mitarbeiter aufzustocken: Er hatte Anzeigen in Jobbörsen geschaltet, sie auf die Homepage gestellt und mit Plakaten um Leute geworben. "Doch da kam fast nichts." Seine Not war groß: "Ich wollte einen Monat später einen neuen Markt in Ransbach-Baumbach eröffnen, drei Monate später meinen Markt in Puderbach wiedereröffnen und hatte erst vier der gesuchten Mitarbeiter an Bord." Durch Zufall stieß er auf BeSocial, einen in der Supermarktszene noch wenig bekannten Recruiting-Dienstleister, der 2018 mit Möbelhäusern gestartet ist. "Sie haben mir in dreieinhalb Monaten 21 Kräfte vermittelt, davon 17 für die Theke, vier für den Verkauf. Und die Metzger und Fleischereifachverkäufer kamen aus der gleichen Region Westerwald, in der ich zuvor selbst um Mitarbeiter geworben hatte", wundert sich Fellenzer noch heute.Was ist das Geheimnis des Startups aus Bochum? "Wir erzeugen Bewerbungen durch Social-Media-Kampagnen in der Region mit lediglich drei Fragen als Einstiegshürde", erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Serge Klopotnoj. Das bringe Frequenz. "Mit jedem einzelnen Bewerber führen unsere Recruiter ein 30-minütiges Gespräch, in dem wir sie für den Job begeistern." Dadurch unterscheide sich BeSocial von klassischen Personalvermittlern. "Wir nehmen unseren Kunden die ersten drei Schritte der Personalgewinnung ab: Anzeige schalten, Bewerber ansprechen, selektieren."