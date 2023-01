Datengestützte Auswertungen sind ebenfalls über die Tools möglich: etwa welche Talente in Abhängigkeit von der Altersstruktur rekrutiert werden müssen, welche Potenziale in den Beschäftigten schlummern, und mit welchen Trainings diese aufgebaut werden könnten. Daten rund um Kompetenzen und Skills der Mitarbeiter und zum Talentmanagement nutzen allerdings nur 27 Prozent der befragten Unternehmen, so die Studie. Datenanalysen zur Personalentwicklung allgemein setzen 45 Prozent ein.Und wie steht es um die digitale Kompetenz in den Unternehmen? Sie ist ausbaufähig, so das Fazit der EHI-Studie. Nur 27 Prozent der befragten Personalmanager sehen ihr Unternehmen auf einem "guten Level". Ein Drittel gibt an, dass die digitale Kompetenz in der Mitarbeiterschaft heterogen verteilt ist. Durch die zunehmende Digitalisierung und sich immer schneller verändernde Systeme sei ein systematisches Training der Anwender häufig nicht mehr leistbar, lautet die Erfahrung bei Lidl. "Die Halbwertzeit des Wissens hat abgenommen, die Digitalisierung der Prozesse zugenommen und das bei dezentralen Strukturen", skizziert Tobias Kindler, Teamleiter Talent Management Systeme & Digital Assistance der Schwarz IT die Ausgangslage. Deshalb müsse das Training "im Voraus" durch Unterstützungsangebote während der Arbeit ergänzt werden.Dazu hat Schwarz IT einen digitalen IT-Support aufgebaut, und zwar passend zur Anwendung, in der sich der Mitarbeiter gerade befindet. Die Software erkennt, an welcher Stelle des Prozesses die Hilfeanfrage aufkommt und ruft die Anleitung auf. Über 12 000 Anleitungen stehen aktuell zur Verfügung. Das Unterstützungssystem ist in allen Ländern und Unternehmen der Schwarz Gruppe ausgerollt. Es wird kontinuierlich erweitert. "Wir bereiten auch die Verwendung außerhalb des IT-Kontextes vor", so Kindler. Technische Basis des Wissensportals ist "TTS Performance Suite", ein System, das auch bei Rewe und Bauhaus im Einsatz ist."Die Digitalisierung und moderne Personalprozesse sind Grundvoraussetzung für effiziente alltägliche Abläufe und die damit einhergehende Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Matthias Grün, Geschäftsführer bei der Projekt 0708 GmbH. Das Beratungsunternehmen begleitet Gebr. Heinemann - Spezialist für Reiseshops - dabei, weltweit ein Personalmanagmentsystem (SAP SuccessFactors) einzuführen. Heute ist die HR-Lösung in mehr als 100 Ländern realisiert. Weitere folgen. Jetzt gibt es einheitliche und integrierte Prozesse für das Recruiting und Bewerbermanagement inklusive neuem Jobportal sowie ein globales Reporting für wichtige Kennzahlen rund um Personal. Weitere Module zum Onboarding und zur Personalentwicklung folgen im Laufe des Jahres. IT-Tools entlasten Personaler und Führungskräfte von Routineaufgaben und schaffen Raum, um strategische Themen anzugehen, so Grüns Fazit.