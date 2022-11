Anhören

Auszubildende der Logistikbranche sind grundsätzlich mit der Betreuungssituation im Unternehmen zufrieden und halten auch die Organisation der Praxis- und Unterrichtsphasen für richtig.

Auszubildende der Logistikbranche sind grundsätzlich mit der Betreuungssituation im Unternehmen zufrieden und halten auch die Organisation der Praxis- und Unterrichtsphasen für richtig.

Dennoch wünschen sich 25 Prozent der befragten Azubis mehr Zeit für individuelle Förderung und Betreuung. Das ermittelte eine Umfrage der Logistik-Initiative Hamburg, die 130 Auszubildende verschiedener Berufe befragte. Über 80 Prozent blicken trotz der aktuellen Krisen positiv in die Zukunft.



57 Prozent sprechen sich dafür aus, den digitalen und transformativen Schlüsselkompetenzen mehr Bedeutung zukommen zu lassen, und zwar sowohl in der Berufsschule als auch in der praktischen Ausbildung.



"Für die Karrierewege wird es immer wichtiger werden, wesentliche Technologieentwicklungen grundlegend zu verstehen sowie deren Potenzial für die Logistik beurteilen zu können", sagt Sven Hermann, Professor für Logistik an der NBS Northern Business School und Mitinitiator der Befragung. Digital Leadership werde die Zukunftsfähigkeit der Logistikunternehmen zunehmend bestimmen und auch im Wettbewerb um Nachwuchskräfte zum zentralen Kriterium werden.