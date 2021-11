Edeka

Edeka geht mit zwei Influencern auf Talente-Fang.

Personaloffensive Edeka sucht Azubis auf Tiktok

Edeka will mit einer Tiktok-Challenge potenzielle Auszubildende erreichen. Drei Wochen lang treten die Influencer Karim Jamal und Louisa Masciullo mit der Aufgabe gegeneinander an, die besten Ausbildungsvideos zu kreieren.

Per Like stimmt die Jugend ab, wer gewinnt. Zum Schluss gibt es einen Talk mit den beiden sowie Ausbildungsexperten des Unternehmens. Über allen Aktivitäten steht die Botschaft: "Edeka nimmt sich nicht zu ernst, aber Edeka nimmt dich ernst", so der Händler in einer Mitteilung. Jedes Jahr starten rund 8000 Schulabgänger ihre Ausbildung bei Edeka.