Rotkäppchen-Mumm

Weinkenner werden : Die Rotkäppchen-Mumm Academy schult an vier ihrer Standorte.

Anhören

Merken



Produktschulung Sekthaus startet Akademie : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Bei der LZ-Veranstaltung Supermarkt Stars 2022 wird die Rotkäppchen-Mumm-Academy dem Handel erstmals ihr Schulungsangebot präsentieren. Auch WSET-Zertifikatskurse sind im Programm.

Ab sofort können sich Fachleute wie Laien zu ein- bis mehrtägigen Kursen über Wein, Schaumwein und Spirituosen aus aller Welt anmelden. Als Schulungspartner hat der Sektmarktführer den führenden Anbieter für Weinbildung gewonnen: Den Londonder Wine & Spirit Education Trust (WSET). Angehende Experten dürfen in der Rotkäppchen-Mumm-Academy sogar das WSET-Level 3 (Wein) ablegen. Individuelle Kurse können aber auch auf Kundenwünsche aus Handel und Gastronomie zugeschnitten werden. Sie sind derzeit an den Produktionsstandorten Eltville, Nordhausen, Bremen und Breisach möglich oder "blended" im Mix mit Online-Tagen. "Profundes Wissen über Kulturgüter wie Wein und Sekt zu vermitteln, sehen wir als Investition in die Zukunft der gesamten Kategorie", erklärt Akademiedirektorin Tanja Rosenthal das für einen Hersteller ungewöhnliche Ausbildungsengagement. "Es geht hier weder um launige Weinproben noch Werbung für unsere eigenen Produkte", so Rosenthal, die zugleich die Forschung und Entwicklung bei Rotkäppchen-Mumm leitet. In der Pandemie sei das Kursprogramm an 750 internen Teilnehmern erprobt worden, nun wolle man das Wissen für jedermann zugänglich machen. Auch Branchen-Symposien kann sie sich unter dem Dach der Akademie vorstellen.