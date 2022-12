Einer der wesentlichen Treiber für den Fachkräftemangel ist die demografische Entwicklung, zeigt die Studie. Das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden im Handel und der Konsumgüterindustrie wird von 2020 bis 2035 von 46 auf 51 Jahre steigen. "Auch wenn das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben wird, stellt die Pensionierung geburtenstarker Jahrgänge und die Nachbesetzung dieser Stellen eine große Hürde für die gesamte Wirtschaft und insbesondere den Handel dar", so die Einschätzung von Petra Raspels, Head of People & Organisation bei PwC Deutschland. Dazu kommt die schwindende Attraktivität von Berufen, für die es eine Ausbildung braucht: "Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist seit einigen Jahren zu beobachten, dass junge Menschen weniger Interesse an Ausbildungsberufen zeigen und Lehrstellen nicht besetzt werden können." So blieben zuletzt rund 60 Prozent der Ausbildungsstellen für den Verkauf vakant. "In den kommenden Jahren wird das Angebot an Fachkräften kontinuierlich abnehmen, während die Nachfrage steigt", ist Petra Raspels überzeugt. Im Handel rechnet PwC insbesondere beim Verkauf von Lebensmitteln mit 41 Prozent unbesetzten Stellen. Auch die Suche nach Einkaufs- und Vertriebsexperten wird schwierig. In der Industrie bahnt sich der größte Engpass in Technik, Produktion und Verarbeitung an: Fast jede zweite Fachkräftestelle kann unbesetzt bleiben.Zum Gegensteuern, empfiehlt PwC, Geschäfts- und Personalstrategie enger zu verzahnen. Nur 26 Prozent in der Branche tun das, was im Vergleich das schlechteste Ergebnis ist. Weiterbildung macht die Belegschaft flexibler, Digitalisierung entlastet sie. Auch die stärkere Beteiligung von Frauen kann ein wirksamer Hebel sein: Bislang besetzen sie nur 41 Prozent der Stellen in der FMCG-Branche.