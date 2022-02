Wir haben ein Standardprogramm entwickelt, welches sich aber mit jeder Übernahme weiterentwickelt. Wir prüfen kritisch, was der Standort benötigt, was die Menschen unterstützt und passen alles entsprechend an. Das Programm wurde mit vielen unterschiedlichen Mitarbeitenden erarbeitet, die selbst in einer früheren Übernahme dabei waren, kürzlich erst zu Globus gewechselt sind sowie lange Jahre dabei sind. Das Ergebnis ist ein Programm, welches sehr intensiv in den ersten Tagen die Einarbeitung der neuen Kolleginnen und Kollegen begleitet, aber danach nicht endet, sondern den Standort über viele Monate weiter unterstützt.Neben den Unterschiedlichkeiten in den Sortimenten ist der Umgang mit unserem Leitbild und unseren Werten ein wesentlicher Unterschied. Wir ermöglichen unseren Mitarbeitenden, eigenständig zu handeln, Unternehmer vor Ort zu sein und im Sinne der Kunden Entscheidungen zu treffen. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, Real ein Konzern mit ganz anderen Vorgehensweisen und einer zentralen Steuerung. Wir bei Globus bringen gemeinsam an unterschiedlichen Stellen Leistungen, die dem Kunden einen Mehrwert bringen, ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis schaffen und das geht nur, wenn die Menschen vor Ort Entscheidungen treffen können und wollen. Daran müssen sich die neuen Kolleginnen und Kollegen erst mal gewöhnen. Frei entscheiden zu dürfen, unterstützen wir mit der 500 Euro Entscheidungsgarantie. Jeder Mitarbeiter im Unternehmen ist befugt, zum Beispiel über Reklamationen bis zu 500 Euro selbst zu entscheiden.