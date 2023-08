Anhören

Durch Anwerbung von ausländischen Fachkräften konnte in den vergangenen zehn Jahren rund 13 Prozent der offenen Stellen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen besetzt werden.

Die Zahl der ausländischen Fachkräfte in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen in Deutschland hat sich deutlich erhöht. Von 2012 bis 2022 sei die Zahl ausländischer Beschäftigter in sogenannten MINT-Berufen um rund 190 Prozent auf etwa 202 000 gestiegen, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln am Freitag mit. Mit den132 000 zusätzlichen Kräften aus dem Ausland konnten 12,7 Prozent der Stellen besetzt werden.