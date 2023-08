Wer Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern gewinnen will, muss etliche Hürden nehmen. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz senkt sie nur bedingt. Hieber und Globus haben es trotzdem gewagt.

Agentur hilft bei der Suche im Ausland

Foto: Globus

Ein Teil der Azubis wird Metzger: Amadou Makthar Toure aus Senegal bei der Wurstproduktion in der Markthalle in Zell

Nur für vier von zehn Unternehmen ist Auslandsrecruiting eine Option

Gesetz hat Potenzial

Foto: Kanzlei Zenk

Claudia Gehricke: Berät bei der Kanzlei Zenk Arbeitgeber zum Aufenthaltsrecht ausländischer Erwerbstätiger.

Behörden sind der Engpass

Wo das Gesetz die Hürden senkt Akademiker/ hochqualifizierte Fachkräfte (§ 18, 18 g,h,i AufenthG)

Der nötige Mindestverdienst für die komfortable „Große Blaue Karte EU“ wird abgesenkt auf ein Gehalt in Höhe von 50 Prozent der jährlichen Bemessungsgrenze der Rentenversicherung (2023: 43.800 Euro).

Der Job muss adäquat sein, aber ein Mathematiker darf auch als Informatiker arbeiten.

Der Personenkreis für die „Kleine Blaue Karte EU“ wird von Mint-Berufen ausgeweitet auf weitere Berufsgruppen (wie Führungskräfte der Kinderbetreuung, im Gesundheits- und Bildungswesen) und das Mindestgehalt auf 45,3 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze abgesenkt (2023: 39.682,80). Procedere: Termin bei der deutschen Auslandsvertretung machen, Vertrag vorlegen mit Gehalt. Studienabschluss wird geprüft über ANABIN (Datenbank mit allen international anerkannten Abschlüssen). Befristetes Visum wird ausgestellt. In Deutschland muss sich Person bei der Ausländerbehörde melden, um für max. vier Jahre und drei Monate die Blaue Karte zu bekommen. Danach Möglichkeit der Verlängerung der Blauen Karte EU oder Erhalt eines unbefristeten Aufenthaltstitels, später Einbürgerung.



Fachkräfte mit Berufsausbildung (§ 18, § 18a)

Die Bundesrepublik hält daran fest, von Fachkräften einen Nachweis über eine Qualifikation zu verlangen, die einer zweijährigen Ausbildung in Deutschland entspricht. Sie muss aber nicht mehr zum qualifizierten Jobangebot passen. Das heißt, ein Koch oder auch Lehrer darf als Bäckereifachverkäufer arbeiten, wenn der Arbeitgeber ihm das zutraut, nicht aber in einem Helferberuf.

Fehlen Qualifikations-Bausteine, können sie jetzt u.U. innerhalb von zwei Jahren nach der Einreise erworben werden (§ 16d AufenthG). Procedere : Visum beantragen in deutscher Auslandsvertretung, Vorlage des Arbeitsplatzangebots. Bundesagentur für Arbeit (BA) prüft auf Basis des Entgeltatlasses, ob Gehalt und Arbeitsbedingungen angemessen sind, um Lohndumping bei Ausländern zu verhindern. Die IHK FOSA prüft Anerkennung der Berufsqualifikation. In Deutschland erstellt Auslandsbehörde eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer des Vertrags, max. vier Jahre. Später Verlängerung Aufenthaltserlaubnis möglich oder Erhalt unbefristeten Aufenthaltstitels sowie Einbürgerung.



Hilfskräfte (§ 20, 20a und 20b)

Dürfen per Chancenkarte einreisen, wenn sie über eine in ihrer Heimat anerkannte Qualifikation verfügen und genügend Punkte sammeln, etwa über Deutsch- und Englischkenntnisse. Sie dürfen allerdings nur 20 Stunden pro Woche arbeiten sowie eine Probebeschäftigung für jeweils zwei Wochen ausüben.

Die Westbalkanregel (§ 26 Abs. 2 BeschV) ist daneben für Personen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Republik Nordmazedonien, Montenegro und Serbien die einzige Möglichkeit, als ungelernte Kraft in Deutschland zu arbeiten. Aufgrund des Erfolgs dieser Regelung wurde diese entfristet und das Kontingent von 25000 auf 50000 Zustimmungen pro Jahr erhöht.

Procedere: Für Visum Vertrag vorlegen, der Lebensunterhalt sichert. Prüfung durch deutsche Botschaft und BA.



Auszubildende (§ 16a):

Können zum Zweck der Ausbildung einreisen, wenn sie Deutschkenntnisse und einen Vertrag nachweisen. Die Altersgrenze wird hier auf 35 Jahre erhöht, deutsche Sprachkenntnisse auf Niveau B1 abgesenkt.

Nebenbeschäftigungen von bis zu 20 Stunden pro Woche sowie Probebeschäftigung bis zu zwei Wochen möglich.

Quelle: Claudia Gehricke, Kanzlei Zenk, Berlin











Termin bei der deutschen Auslandsvertretung machen, Vertrag vorlegen mit Gehalt. Studienabschluss wird geprüft über ANABIN (Datenbank mit allen international anerkannten Abschlüssen). Befristetes Visum wird ausgestellt. In Deutschland muss sich Person bei der Ausländerbehörde melden, um für max. vier Jahre und drei Monate die Blaue Karte zu bekommen. Danach Möglichkeit der Verlängerung der Blauen Karte EU oder Erhalt eines unbefristeten Aufenthaltstitels, später Einbürgerung.: Visum beantragen in deutscher Auslandsvertretung, Vorlage des Arbeitsplatzangebots. Bundesagentur für Arbeit (BA) prüft auf Basis des Entgeltatlasses, ob Gehalt und Arbeitsbedingungen angemessen sind, um Lohndumping bei Ausländern zu verhindern. Die IHK FOSA prüft Anerkennung der Berufsqualifikation. In Deutschland erstellt Auslandsbehörde eine Aufenthaltsgenehmigung für die Dauer des Vertrags, max. vier Jahre. Später Verlängerung Aufenthaltserlaubnis möglich oder Erhalt unbefristeten Aufenthaltstitels sowie Einbürgerung.Quelle: Claudia Gehricke, Kanzlei Zenk, Berlin

Im letzten Sommer machte Edeka-Händler Hieber noch Schlagzeilen damit, dass mangels Thekenpersonals die Märkte mittwochs früher schlossen. Kurz darauf kam Verstärkung aus Indien: Über eine "Indien-Connection" des umtriebigen Innungsmeisters des Fleischerhandwerks im Kreis Lörrach, Joachim Lederer, stellte der Händler fünf junge Inder als Auszubildende zum "Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk" ein. "Die Leistungsbereitschaft und auch die Zeugnisnoten unserer indischen Azubis erfreuen uns sehr, wir werden das dieses Jahr wiederholen", sagt Karsten Pabst, geschäftsführender Gesellschafter. Es ist nicht der erste Versuch von Hieber, im Ausland Verstärkung zu holen: 2013/2014 reiste Pabst mehrmals nach Barcelona, um schließlich 29 spanische Azubis einzustellen. Der Aufwand für Behördengänge, Einarbeitung und vor allem Betreuung vor Ort sei immens gewesen, erinnert er sich. Viele hätten wegen Heimweh Deutschland wieder verlassen."Diesmal sind wir es schlanker angegangen", sagt er, die ganze Kontaktaufnahme und Vorbereitung sei outgesourct an die Agentur One Magic Million Dollar. Sie organisiert für junge Inder Deutschkurse, führt sie in vier bis sechs Monaten zum Niveau B1 und bereitet sie dabei schon auf den Einsatz im Bedienbereich vor. "Sie wissen schon, was eine Beinscheibe ist", freut sich Pabst. Die Vorstellungsgespräche konnte er diesmal online vornehmen, um die Visa hat sich die Agentur gekümmert. "Wir werden erst vor Ort aktiv: Wir haben die Mitarbeiter auf die ausländischen Azubis vorbereitet, in jedem Markt einen Paten benannt und Wohnraum organisiert." So wurde 2022 eine Fünf-Zimmer-Wohnung zur Untervermietung gefunden, "was dem Gemeinschaftsgefühl unserer indischen Azubis sehr entgegenkam." An den Kosten für die Sprachkurse haben sich die Inder beteiligt, bekommen ihre Vorleistung aber schrittweise zurück: nach Abschluss von Lehrjahren und Prüfung. Ein junger Mann wird sogar die Ausbildung verkürzen und die Betreuung der indischen Gruppe inklusive Neuankömmlinge übernehmen.Globus setzt auf Afrika: In den Globus Frischemärkten beginnen gerade 64 Auszubildende aus acht zentralafrikanischen Ländern ihre Ausbildung. "Der Fachkräftemangel macht auch vor Globus nicht halt. Wir müssen neue Wege gehen, um geeignete Mitarbeitende zu finden", erklärt Matthias Bruch. Dazu gehöre auch, selbst auszubilden, wenn das im Metzgerhandwerk mangels Metzgern nicht mehr geschieht. Der europäische Markt sei leergefegt. "Deshalb suchen wir auch außerhalb, in Drittländern." Door-Opener war in diesem Fall eine afrikanische Sprachschule, die in mehreren Ländern aktiv ist. Sie hat den Kontakt zu ausreisewilligen jungen Leuten hergestellt. Die 64 jungen Menschen beginnen ihre Ausbildung in 18 Globus Markthallen - nicht nur als Metzger. "Speziell für unsere ausländischen Azubis haben wir einen Ausbildungsbeauftragten benannt", erklärt Bruch. Das Projekt stecke noch ganz in den Anfängen und es gibt bislang kein einheitliches Procedere. "Es ist ein Lernprozess, der uns alle jeden Tag ein Stück weiterbringt."Bundesweit blieben 2022 630 000 Stellen für Fachkräfte unbesetzt. Daher wird es immer wichtiger, die Personalgewinnung aus dem Ausland, vor allem außerhalb der EU, in den Blick zu nehmen. Doch nur vier von zehn Unternehmen ziehen derzeit Auslandsrecruiting in Erwägung, zeigt eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA), das im Auftrag der Regierung vor allem den Mittelstand mit Information und Austausch unterstützt. Für 80 Prozent der Unternehmen stellen die komplexen rechtlichen Regelungen zu Aufenthalt und Beschäftigung das größte Hemmnis dar, als zweitgrößtes nennen sie die Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Sie liegen richtig, denn bis eine Fachkraft aus einem Nicht-EU-Land Deutsch gelernt hat, ihre Abschlüsse anerkannt wurden, die Bundesagentur den Arbeitsvertrag geprüft hat und die bundesdeutsche Auslandsvertretung das Visum erteilt, können Monate vergehen (siehe Interview auf Seite 3). Die Azubi-Gewinnung ist dabei noch die leichteste Spielart. Aber auch hier müssen die Arbeitgeber bei den Kosten oft in Vorleistung treten.Mit der Reform der Fachkräfteeinwanderungsgesetzes von 2020 will die Bundesregierung die Tür nun weiter öffnen: Gerechnet wird mit rund 75.000 zusätzlichen Kräften. Denn an den Eckpunkten Qualifikation und gute Deutschkenntnisse wurde festgehalten, obwohl der Thinktank der Bundesagentur für Arbeit, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) "jedes Jahr 300 000 bis 350 000 Zuzüge zu Erwerbszwecken aus Drittstaaten für volkswirtschaftlich sinnvoll" hält."Das neue Gesetz hat durchaus Potenzial", glaubt die Rechtsanwältin Claudia Gehricke von der Kanzlei Zenk in Berlin. Seit sieben Jahren berät und unterstützt sie Arbeitgeber im Aufenthaltsrecht und erkennt im Gesetz Möglichkeiten, sich neue Zielgruppen im Ausland zu erschließen. Am wichtigsten vielleicht: "Die Regierung hält zwar daran fest, eine Qualifikation zu verlangen, die einer zweijährigen Ausbildung in Deutschland entspricht, aber wer diese Hürde nimmt, darf künftig auch in anderen als den gelernten Berufen arbeiten." Dies erleichtere Fachkräften den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. In der Kanzlei merke sie, "dass das Interesse meiner Mandanten an der Gewinnung ausländischer Mitarbeiter kontinuierlich wächst."Für die LZ hat die Spezialistin die verbesserten Möglichkeiten nach Zielgruppen aufgeschlüsselt (siehe Kasten unten). Ab November sollen die Neuregelungen in Kraft treten. "Was sie aufhalten könnte, sind die behördlichen Strukturen", sagt Gehricke. Wenn man grob mit 75 000 mehr Menschen pro Jahr rechnet, die sich als Fachkraft anerkennen lassen wollen, brauche man dafür Personal. "Entweder in der Berufsanerkennungsstelle IHK FOSA oder den Ausländerbehörden."Insofern könnten einzelne Regelungen an der praktischen Umsetzung scheitern. Dabei denkt sie an das beschleunigte Fachkräfteverfahren, das die Bundesregierung mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2020 einführte. Arbeitgeber konnten eine Gebühr von 411 Euro zahlen, um die Erteilung einer Einreiseerlaubnis und die Anerkennung der Qualifikation für ihre Fachkräfte zu beschleunigen. „Es scheiterte zunächst an der Corona-Pandemie sowie am Personalmangel in den Behörden“, weiß Gehricke. Bis heute sei die Gewinnung von ausländischen Mitarbeitern eher eine Sache von Monaten als von Wochen. „Deshalb finden viele Fachkräfte andere Länder attraktiver.“