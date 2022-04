Es heißt, dass junge Talente einen höheren Sinn im Job suchen. Deshalb kommunizieren Arbeitgeber einen Corporate Purpose, den sie mit ihrer Marke vermischen. Am Ende behauptet jeder auf seine Weise: "Wir retten gemeinsam die Welt". Da klafft eine riesige Lücke! Ich will nicht sagen, dass es immer falsch ist, aber es ist sehr überzogen.Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was junge Menschen sagen, und dem was sie wirklich suchen. Geködert mit Purpose und Tischkicker, stellen sie dann im Arbeitsalltag fest, dass sie einen ganz normalen Job haben, mit guten und schlechten Chefs, Kollegen und Aufgaben. Schließlich müssen in den meisten Betrieben ganz alltägliche Dinge geleistet werden. Die Arbeitswelt besteht nicht nur aus Greenpeace und den United Nations.Das Thema wird verlagert, um im Bewerbungsgespräch niemanden zu verprellen. Dort wird alles getan, damit ein Vertrag zustande kommt. Später sind dann die Führungskräfte gefordert, den Neuen zu erklären, dass es um Arbeit und Ergebnisse geht.Je näher die Arbeit am Produkt ist – zum Beispiel in der Produktion oder am Kunden – desto weniger wird die Sinnfrage gestellt. Im Büro dagegen geht das Gefühl zum Ergebnis verloren, weil bürokratische Prozesse einen von der Kernaufgabe abhalten. Nach zu vielen Meetings und endlosem Bedienen komplizierter Tools am PC fragt sich mancher: "Was mache ich hier gerade?" Genau an dem Punkt stellt sich die eigentliche Sinnfrage.Es ist ein Missverständnis, dass sich die Sinnsuche auf das große Ganze bezieht. Das ist falsch. Es ist nicht jeder Job erfüllend, nur weil das Unternehmen in drei oder vier Charts überzeugend den Purpose für alle kommuniziert. Tatsächlich geht es um den individuellen Sinn im eigenen Job. Um sich individuell entfalten zu können, muss man die eigenen Kompetenzen einbringen können in eine Tätigkeit, die man gut und gerne macht.Was mache ich in welchem Berufsfeld mit welchen Inhalten? Wie mache ich es im Team, mit welcher Ambition und Führung, mit welchem Timing? Wenn das Was und Wie passen, dann habe ich "einen tollen Job". Dann sieht man den Sinn in der eigenen Arbeit. Jungen Talenten fehlt aber oft die Erfahrung, zu erkennen, was ihnen liegt. Deshalb ist es Aufgabe der Führungskräfte, sie individuell zu führen und ihnen den Rücken frei zu halten. Das ist unbequem und hat nichts mit Weltretteranspruch zu tun.Der Begriff Sinn oder Purpose ist irreführend. Wichtiger ist der Impact. Was ist die Wirkung meiner persönlichen Arbeit? Nicht im Großen, sondern im Kleinen! Habe ich zum Beispiel einen Kunden glücklich gemacht? Die Wirksamkeit des eigenen Tuns zu erfahren, ist erfüllend. Das empfinden wir als Sinn oder Glück.Ehrlichkeit! Sie sollten sagen, was sie machen, anstatt über die Rolle in der Gesellschaft zu fabulieren. Den jungen Talenten transparent vermitteln, um welche Arbeit es geht. Und: Was machen sie anders als die Wettbewerber?Sie sollten sich von den New-Work-Versprechen nicht blenden lassen und ganz konkret nachfragen: Wie sieht mein Arbeitstag aus? Ganz systematisch erfragen, wie die Woche von Montag 9 Uhr bis Freitag 18 Uhr verläuft. Was sind die Rahmenbedingungen und der Arbeitsstil?Unternehmen sollten nicht so tun, als ob sie selbstlos handeln. Ein ehrliches Bekenntnis zur Marktwirtschaft ist besser, eine Gewinnabsicht legitim. Möglicherweise sinkt die Zahl der Bewerber. Doch diese überstehen die Nagelprobe im Arbeitsalltag.