Recruiting Stepstone startet mit Chat-GPT-Plugin

Die Recruitingplattform Stepstone ermöglicht die Jobsuche über ein Gespräch mit einer Künstlichen Intelligenz. Dazu hat das Unternehmen ein Plug-In, also eine technische Anbindung, zwischen dem Jobportal und dem lernenden Chatbot Chat-GPT geschaffen.

Wie der Plattformanbieter mitteilt, sei es das erste Angebot, das gezielt auf Stellenangebote für den deutschen Markt zugreifen kann. Der Dienst ist derzeit nur verfügbar für Chat-GPT-Plus-Nutzer. Sie können das Plugin installieren und erleben, wie die Jobsuche in Zukunft als Konversation ablaufen könnte und mithilfe der Künstlichen Intelligenz Unternehmen und Bewerbende leichter zusammenkommen. "Wir stehen am Anfang einer Revolution des Arbeitsmarktes und damit auch der Stellensuche", sagt dazu Sebastian Dettmers, CEO von The Stepstone Group.