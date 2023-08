Anhören

Merken



Recruiting Warum Adecco für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert ist : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Adecco Group ist erstmals für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. In der neuen Rubrik "Personalvermittler" soll nachhaltiges Recruiting ausgezeichnet werden.

"Wir verstehen unter nachhaltig eine fähigkeitsbasierte, integrative und inklusive Art der Personalgewinnung", erklärt Sprecherin Lina Binder den Begriff. Weiterbildung und Qualifikation gehöre in Zeiten des Fachkräftemangels ebenfalls dazu. "Über eigene Akademien bilden wir Staplerfahrer, Fachkräfte für Lagerlogistik oder LKW-Fahrer aus beziehungsweise weiter." Recruiting per Anzeige funktioniere nicht mehr. Immer mehr gehe es darum, für Menschen, die nicht gleich dem Profil entsprechen, Arbeit passend zu gestalten. Gegen Adecco treten Manpower, Hays und QS Consulting an. Erstmals wird die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis Vorreiter in 100 Branchen küren. Die Preisverleihung findet Ende November in Düsseldorf statt.