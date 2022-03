Anhören

Recruiting Wasgau relauncht Karriereportal : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Modern und speziell für mobile Endgeräte konzipiert, präsentiert sich das neue Karriereportal der Wasgau Produktions & Handels AG. Dank der verschlankten Navigation gelangen Interessenten mit wenigen Klicks zu den Informationen.

Dargestellt werden insgesamt zwölf Ausbildungsberufe und duale Studiengänge, die der Pirmasenser Lebensmittelhändler in mehr als 70 Frischemärkten, in der Wasgau-Bäckerei und Metzgerei, der Verwaltung sowie der Logistik in Rheinland-Pfalz und dem Saarland anbietet.