Rekrutierung Coop bietet Integrationsvorlehre : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Um Geflüchteten den Einstieg in den Handel zu erleichtern, bietet Coop Schweiz eine einjährige "Integrationsvorlehre" an. In diesem Jahr starten 42 Personen in das Förderprogramm.

Ziel ist es, im Anschluss eine Ausbildungsstelle anzubieten. Die Erfolgsquote im vergangenen Jahr lag bei 62 Prozent. Bei der Coop Schweiz haben Anfang August 1130 junge Menschen eine Ausbildung begonnen. Das Unternehmen bietet 30 Berufe in Verkauf, Logistik, Verwaltung, Systemgastronomie und Transport an.