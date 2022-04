Rekrutierung: Logistikheldinnen sind gesucht

"Es wird eine Verlagerung der Arbeitskräfte hin zu Tätigkeiten geben, die die Lieferkette am Laufen halten, wie Wartungs- und Optimierungsteams", heißt es in einer Studie von DHL zur Zukunft der Arbeit in der Logistik. Den Mitarbeitern, die nach wie vor Kisten bewegen und Pakete zustellen, erleichtern smarte Geräte die Arbeit bis hin zu Robotern, die mit Menschen interagieren (Cobots). Neben dieser Unterstützung der menschlichen Arbeitskraft gibt es den klaren Trend der weiteren Automatisierung. Im Jahr 2025, so die DHL-Studie, werden 52 Prozent aller Aufgaben am Logistik-Arbeitsplatz von Maschinen erledigt. Aktuell liegt dieser Wert bei knapp 30 Prozent. Doch trotz aller digitalen Transformation, gelte nach wie vor: "Wir sind ein People Business", so Jana Koch von DHL Consulting.Die Anforderungen an Fahrer an der Schnittstelle zur IT steigen ebenfalls. Der Berufskraftfahrer werde nicht überflüssig, auch wenn diese Arbeit durch Apps und weitere Technik unterstützt werde. "Es wird in den nächsten Jahren automatisiertes Fahren geben aber kein autonomes", sagt Martin Nether, CEO der Spedition Wormser, die auch in der Lebensmittellogistik aktiv ist.