Rekrutierung Netto macht sich stark für junge Talente

Netto Marken-Discount unterstützt das Mentoringprogramm Geh Deinen Weg (GDW) und vergibt seit 2012 jährlich zwei Stipendien an junge Nachwuchskräfte mit Migrationsbiografie.

In diesem Jahr werden eine Personalreferentin aus der Netto Zentrale und eine Werkstudentin im Rahmen des zweijährigen Programms gefördert. Sie können an Workshops und Seminaren teilnehmen, tauschen sich mit ihren Mentorinnen und Mentoren aus und werden von Coaches und HR-Experten gezielt in ihrer beruflichen Entwicklung begleitet und unterstützt. Nach Ablauf des Stipendiums haben die Nachwuchskräfte auch weiterhin Zugang zu den Veranstaltungen und dem Netzwerk der Deutschlandstiftung Integration, die Träger des GDW ist. Neben Edeka sind Coca-Cola, Telekom und Mercedes Unternehmenspartner des Integrationsprojektes.