Rekrutierung Schneller Mitarbeiter finden

Diversität im Sinne der gezielten Förderung alters- und herkunftsgemischter Teams bringt Vorteile bei der Personalgewinnung. Und das nicht nur, weil es den Blick öffnet für neue Beschäftigtengruppen, sondern sich vakante Stellen schneller besetzen lassen.

Das zeigt eine Online-Umfrage von Indeed/Glassdoor und dem Ifo Institut, die 554 Personalverantwortliche einbezog. Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Befragten, die angeben, bei Neueinstellungen auf Diversität zu achten, besetzen freie Stellen innerhalb von zwei Monaten. Von den Unternehmen ohne eine solche Strategie erreichen das nur 32 Prozent.



Eine auf Diversität geschulte und gemischte Personalabteilung bringt ebenfalls Vorteile: 54 Prozent der Unternehmen mit einem vielfältig zusammengesetzten Personalteam konnten 2022 neue Mitarbeiter gewinnen, im Vergleich zu 32 Prozent im Durchschnitt. Unternehmen, die ihren Kandidaten-Pool vergrößern und ihre HR-Abteilung auf diverse Bewerber einstellen, haben klare Vorteile, so das Fazit. Zwei Drittel der Befragten gibt an, dass ihre Belegschaft diverser geworden ist. Fast 40 Prozent der Personalmanager achten bei Stellenbesetzungen allerdings nicht oder kaum auf Vielfalt in den Teams.