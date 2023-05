Anhören

Remote Work Büros stehen weiterhin leer

Weil seit der Coronapandemie viele Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten, stehen bis heute viele Büroflächen leer. Laut einer Umfrage des ifo Instituts sind aktuell 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag nicht ausgelastet.

Vor der Pandemie waren es nur 4,6 Prozent. Besonders häufig arbeiten Mitarbeitende in den Brachen Informationstechnik, Werbung, Marktforschung und Unternehmensberatung von zuhause aus. Im Dienstleistungssektor stieg der tägliche Leerstand von 6,2 im Jahr 2019 auf aktuell 16,8 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe nahm der Anteil zu von 3,1 Prozent auf aktuell 9,6 Prozent. Geringer fällt die Zunahme im Handel aus: Die Quote stieg von 3,2 auf 5,8 Prozent. Unternehmen reagieren darauf ganz unterschiedlich. Einige wandeln Flächen in Coworking-Spaces um, andere reduzieren Flächen, um Kosten zu sparen.