Unternehmen, die gern erfolgreicher werden wollen in der Ansprache von Frauen, bietet die Gründerin Beratung an. Manchmal gelte es, die Formulierung von Stellenbeschreibungen anzupassen, manchmal die Benefits: "Ferienbetreuung punktet bei Müttern mehr als Wochenend-Events." Sie betont, "dass wir uns vor jedem Inserat die Zeit nehmen, mit Personalern und Mitarbeitern über die Unternehmenskultur zu sprechen." Meetings am Morgen, Kulanz für Mütter mit kranken Kindern und natürlich Homeoffice zählt sie zu den vielen Kriterien, an denen man eine familienfreundliche Unternehmenskultur erkennt. Corona habe der Vereinbarkeit in Deutschland einen Schub gegeben und damit auch ihrem Geschäft, sagt die 41-Jährige. Ihr Stammteam ist auf vier Personen angewachsen, hinzu kommt ein Netzwerk. "Das Homeoffice als flexible Lösung für Arbeitszeit und -ort findet jetzt endlich breite Akzeptanz." Positiver Effekt: "Aus der Kaltakquisephase sind wir heraus. Jetzt kommen Unternehmen auf uns zu, weil sie plötzlich alle mehr Flexibilität anbieten können."500 Unternehmen haben in den letzten drei Jahren auf Superheldin inseriert. Coca-Cola bot ein duales Studium in Teilzeit an. Kindersnack-Anbieter Erdbär nutzt Superheldin seit 2020 für alle vakanten Stellen. "Die Erfolgsquote ist gut." Viele Bewerberinnen seien Elternzeitlerinnen, die sich mit der Mission gesunder Ernährung identifizieren, sagt Recruiterin Nicole Kopa.