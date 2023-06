Anhören

Russell-Reynolds-Studie Frauenanteil steigt in Aufsichtsräten

Dieses Jahr wurden erstmals in der Geschichte des Aktienindex DAX mehr Frauen als Männer in die Aufsichtsräte der 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen gewählt: 55 Prozent aller neuen Mandate gingen an Frauen.

Damit erreichte ihr Anteil in DAX 40-Aufsichtsräten mit 37,8 Prozent einen neuen historischen Höchstwert. Einzig Porsche schafft noch keine Frauenquote von 30 Prozent, unterliegt mit der europäischen Rechtsform SE aber auch nicht dem Führungspositionengesetz (FüPoG). Die Analyse hat die Personalberatung Russell Reynolds Associates durchgeführt.