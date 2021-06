Anhören

Signal für Toleranz HDE unterzeichnet Charta der Vielfalt

Der Handelsverband Deutschland, HDE, will ein klares Signal für eine offene, tolerante Gesellschaft setzen. Als Teil einer Diversity-Offensive unterzeichnet der Verband die Charta der Vielfalt.

Um die Ziele der Erklärung für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld in

die Praxis umzusetzen, setzt der Verband auf seine Diversity-Offensive für die Branche. Dabei sensibilisiert die HDE-Initiative mit Veranstaltungen und Best-Practice-Beispielen für das Thema. „Vielfalt und Toleranz liegen in der DNA des Einzelhandels. Die Branche steht seit Menschengedenken für den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Mehr als drei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den unterschiedlichsten Hintergründen sind in der Branche tätig. Der Handel sei so bunt wie das sich wandelnde und diverse Deutschland.



Die Selbstverpflichtung unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin setzt sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein. Um die Ziele der Charta in der Praxis mit Leben zu füllen und der Branche Möglichkeiten der Umsetzung aufzuzeigen, setzt der HDE auf seine Diversity-Offensive. In Veranstaltungen, Interviews und Best-Practices soll deutlich gemacht werden, welche Anstrengungen, Projekte und Konzepte die Handelsunternehmen in diesem Bereich bereits umsetzen. Zudem soll auf diese Weise für das Thema sensibilisiert, sowie der Fokus auf die zahlreichen Dimensionen von Diversität gelenkt werden.