Anhören

Merken



Sprachkenntnisse Für jede fünfte Stelle braucht man Englisch : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

In rund 20 Prozent der 1,9 Millionen im März ausgeschriebenen Stellen in Deutschland werden Englischkenntnisse verlangt. In jedem dritten dieser 427 000 Jobprofile fordern Unternehmen sogar verhandlungssicheres Englisch.

Das zeigt der BAP-Jobnavigator vom April. Am wichtigsten ist Arbeitgebern ein gutes Englisch in den Bereichen IT, Forschung und Entwicklung, Einkauf, Marketingund Consulting.