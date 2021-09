Anhören

Startup-Arbeitgeber-Ranking Gorillas ist beliebt trotz Pionierphase

Der Lebensmittellieferdienst Gorillas landet im aktuellen Linkedin-Ranking der als Arbeitgeber beliebtesten Startups auf Platz 1. Das Interesse ist trotz vorhandener Unsicherheit groß.

In der Analyse wurden vier Faktoren berücksichtigt: Beschäftigungswachstum, Interaktion auf der Networking-Plattform, Interesse an Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidaten. Faktisch qualitative Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit spielten dabei keine Rolle: Infolge gestoppter Expansionspläne in USA hat das Startup gerade erst mitgeteilt, einen Teil der US-Mitarbeiter entlassen zu haben. Den zweiten und driten Platz im Ranking belegen Lilium (Flugtaxi) und Personio (HR-Software).