Stellenanzeigen Bewerber meiden Anschreiben

Es gibt Gründe, warum Bewerber recht schnell von einer Bewerbung absehen. Eine neue Studie zeigt, was potenzielle Mitarbeiter von Stellenanzeigen erwarten.

In Zeiten des eklatanten Fachkräftemangels tun Unternehmen gut daran, ihre Stellenanzeigen stärker an den Wünschen der Kandidaten auszurichten. Zu diesem Rat kommt eine aktuelle Studie der Personalberatung Königsteiner Gruppe. Der Befragung zufolge haben mehr als ein Drittel der Befragten schon einmal auf eine Bewerbung verzichtet, da in der Stellenanzeige ein Anschreiben verlangt wurde. 28 Prozent der rund 1 000 Befragten hat davon abgesehen, da ein Foto gefordert war. Für junge Bewerbende ist es den Daten zufolge auch abschreckend, wenn es keine digitalen Bewerbungsmöglichkeiten gibt.



Für 87 Prozent der Befragten sind Stellenanzeigen weiter primäre Quelle bei der Jobsuche. Ein großer Kandidatenwunsch ist mehr Gehaltstransparenz in den Anzeigen. Zudem erwarten sie die wichtigsten Arbeitgeberinformationen in Bullet Points sowie Informationen zu Kernarbeitszeiten, Home-Office-Regelungen und Gleitzeitmodellen.