Im Einzelhandel, egal ob mit Lebensmitteln, Technik, Textil, Einrichtung oder sonstigen Gütern, liegt der Verdienst weit unter dem Bundesdurchschnitt. So werden im LEH 32 444 Euro verdient, bei 51 000 Euro liegt das durchschnittliche Bruttogehalt in Deutschland.

Den Median gibt der Jobvermittler Stepstone mit 44 074 Euro an. Das heißt, eine Hälfte der Beschäftigten verdient weniger, die andere mehr. Wer die sieben Branchen mit dem niedrigsten Gehalt sucht, stößt in einer Übersicht des Reports gleich fünfmal auf den Handel. Nur Hotels und Gastsstätten (31 200) und Callcenter (28 916) zahlen schlechter. Stepstone und Gehalt.de haben die Analyse von 600 000 Angaben in der nach eigenen Angaben größten Gehaltsdatenbank vereint. Sie wertet ausführlich nach Bundesländern, Berufsgruppen, Geschlechtern und Führungsebenen aus.