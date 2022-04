Anhören

Merken



Stresskompetenz Pernod Ricard gibt einen Tag frei für mentale Gesundheit : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Am 28. April bleiben bei Pernod Ricard Deutschland die Rechner aus: Der Spirituosen-Anbieter ruft an diesem Donnerstag den "Mental Health Day" aus und schenkt jedem Mitarbeiter einen zusätzlichen freien Tag.



Die ganze Woche steht im Zeichen der psychischen Gesundheit. Dafür sorgen Vorträge und Mental Health Tipps. „Wir wissen und spüren, dass gerade die letzten beiden Jahre unseren Mitarbeitern viel abverlangt haben. Ein erhöhtes Stresslevel, die soziale Distanz, die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung sowie die Unsicherheit und Angst, die durch die Pandemie entstanden sind – all das führt zu einer enormen mentalen Belastung“, erklärt Christin Kohnke, HR Director Western Europe Entity.



Obwohl psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Krankheitstage am Arbeitsplatz sind, sei es noch immer schwierig, darüber zu sprechen. Bereits 2020 hat das Unternehmen eine Initiative mit dem Namen „Taking Care of Each Other“ lanciert, das dafür sensibilisieren soll, aufeinander zu achten und sich Auszeiten zu gönnen.