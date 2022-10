Als wirklich gut bewerten nur knapp 8 Prozent der Befragten die aktuellen Gesundheitsangebote im Handel. Doch es gibt Anzeichen, dass die Unternehmen dem Wohlbefinden und der Gesundheit ihrer Mitarbeiter einen größeren Stellenwert einräumen, auch um Ausfallzeiten zu reduzieren. Trainings für Ergonomie, den Rücken und die Stressreduktion gehören wie Ernährungsberatung und vergünstigte Tarife für Fitnesszentren zum Standardangebot zumindest in großen Unternehmen. So finden Mitarbeiter von Lidl und Aldi bei der psychologischen Online- oder Telefonberatung ein offenes Ohr.Bei Lidl übernehmen Beauftragte für Mitarbeiter & Soziales in jeder der 39 deutschen Regionalgesellschaften sowie der Fachbereich betriebliches Gesundheitsmanagement in der Zentrale die Aufgabe der Organisation und Koordination des Angebotes. "Sie motivieren die Mitarbeiter zu einem ausgewogenen Lebensstil, informieren über präventive Maßnahmen und organisieren Gesundheitstage", so der Discounter. "Wir befinden uns derzeit in Überlegungen, wie ein strukturelles Gesundheitsmanagement aussehen könnte", heißt es bei Aldi Nord. Ziel sei es, das betriebliche Gesundheitsmanagement "ganzheitlicher und nachhaltiger" zu betrachten. Aldi Süd verweist auf die Gesundheitsplattform fit@aldi, über die Mitarbeiter Artikel und Videos zu Bewegung und Ernährung abrufen können. Amazon beschäftigt in seinen 20 deutschen Logistikzentren rund 400 Arbeitssicherheits- und Gesundheitsexperten, die eng mit Betriebsräten und -ärzten zusammenarbeiten, so ein Pressesprecher. Arbeitsplatzanalysen, Ergonomieschulungen und Trainings zur Arbeitstechnik bilden dabei einen Schwerpunkt.