Anhören

Merken



Studie Deutscher Schnitt ist ein Tag Homeoffice : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Deutsche sind im Schnitt einen Tag pro Woche im Homeoffice. Eigentlich würden sie jedoch gerne mehr von zuhause arbeiten.

Deutschland liegt mit durchschnittlich 1,0 Tagen Homeoffice pro Woche im Mittelfeld in Europa. In Österreich sind es 0,8 Tage. Mehr mobil wird in britischen Unternehmen gearbeitet (1,5 Tage), Frankreich liegt mit 0,6 Tagen darunter. Das zeigt eine Umfrage des ifo Instituts in 34 Ländern. Fragt man die Deutschen nach ihren Wünschen, würden sie am liebsten 1,8 Tage mobil arbeiten.