Studie Jeder Zehnte ist arbeitssüchtig

Zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten suchthaft.

Sie arbeiten sehr lang, schnell und parallel an unterschiedlichen Aufgaben und haben an freien Tagen ein schlechtes Gewissen. Oft fühlen sie sich unfähig, am Feierabend abzuschalten und zu entspannen. Das zeigt eine Studie vom Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der TU Braunschweig, die die Hans-Böckler-Stiftung gefördert hat. Suchthaft Arbeitende stufen ihren Gesundheitszustand doppelt so häufig als weniger gut oder schlecht ein wie nicht betroffene Erwerbstätige. Deutlich häufiger als andere haben sie körperliche oder psychosomatische Beschwerden, suchen deswegen aber seltener ärztliche Hilfe. Langfristig erhöht suchthaftes Arbeiten das Risiko für Burnout und depressive Verstimmungen, die zu langwierigen Arbeitsausfällen führen können.