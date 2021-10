www.gbayerl.com;Günther Bayerl

Kaufland-Filiale bei Nacht

Kaufland startet Mitarbeiter-Radio

Kaufland geht bei der internen Kommunikation neue Wege: Ab Donnerstag dieser Woche gibt es für alle Beschäftigten in den deutschlandweit mehr als 700 Filialen jeden Morgen zwei Stunden Kaufland-Radio.

In den Live-Sendungen gibt es neben Musik und Unterhaltung aktuelle Nachrichten aus aller Welt und aus dem Unternehmen. Ausgestrahlt wird die Kaufland-eigene Morning-Show auch auf den Verkaufsflächen, aber nur vor der Filialöffnung – für externe Hörer sind die Sendungen nicht gedacht. Im Frühjahr wurde das Projekt zehn Wochen lang in ausgewählten Häusern getestet – und von den Mitarbeitern in einer Befragung für gut befunden. "Das Mitarbeiter-Radio ist für uns eine tolle Möglichkeit, unsere Filial-Mitarbeiter über Unternehmensthemen zu informieren", sagt Vera Buchert, Leiterin interne Kommunikation. "Wir freuen uns, wenn unsere Mitarbeiter uns aktiv Rückmeldungen geben und Ideen beisteuern." Das Format ist bewusst als Mitmach-Radio ausgelegt: Mitarbeiter können filialübergreifend lokale Projekte vorstellen.