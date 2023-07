"So kam ich zum Coaching: als Coachee meines damaligen Chefs und Stärken-Ambassadors, Stefan Geister", sagt Keufner. Schon bei der ersten Sitzung merkte sie, "dass das mein Ding ist" und begann die Ausbildung. Heute bietet sie ihr Stärkencoaching zu 80 Prozent bei L’Oréal an und einen Tag pro Woche auf eigene Faust."Mit Gallup verbinden viele Marktforschung. Und 40 Jahre Forschung stecken auch in dem Online-Test", erklärt sie. Wo man sich selbst sieht bei 177 skalierten Aussagenpaaren, die nicht unbedingt im Zusammenhang stehen, muss man in rund 20 Minuten beantworten. Daraus filtert die Software 34 Talente. Die individuelle Reihenfolge von Stärken wie Leistungsorientierung, Tatkraft oder Verantwortungsgefühl ist die Basis für die erste Coachingsitzung, in der es vor allem darum geht, "sich selbst besser zu verstehen und festzustellen, ob man täglich seine Top-10-Talente einsetzen kann" und inwiefern man mit seinen Stärken auch das Umfeld überfordern kann. Ein Beispiel: "Wer in der Kommunikation stark ist, dem hört man gerne zu. Manchmal verpasst diese Person dann allerdings den Moment, an dem es besser wäre, den anderen Raum zu geben und selbst zuzuhören". Ziel von Keufners Arbeit ist es, die Coachees davon zu überzeugen, "dass nur glücklich wird, wer nah an seinen Talenten arbeitet und nur wer glücklich ist, auch Top-Leistung bringt." Diese einfache Erkenntnis nütze den Mitarbeitern genauso wie L’Oréal als Sponsor. Zudem könne stärkenbasiertes Agieren die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen um das Sechsfache erhöhen. Die meisten Kollegen kämen nur ein bis zwei Mal zum Coaching, einige wenige wollten längerfristig begleitet werden. "L’Oréal ist ein superschnelles Unternehmen mit vielen Aufgaben und dazu passt unsere Methode."