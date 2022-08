Hinzu kommt die seit Jahren sinkende Mobilität von Kandidaten: Selbst wenn die Fachexpertise der Kandidaten hervorragend zu den Wünschen des Auftraggebers passt, erschweren Begehrlichkeiten nach einem mobilen Arbeitsort so manchen Abschluss. "Drei Tage Präsenz im Büro sind maximal vermittelbar, montags oder freitags aber eher nicht", beschreibt Kleinen die Situation. Natürlich passe dies den Unternehmen häufig nicht. "Präsenz schafft Austausch und fördert Kreativität. Wir wissen aus der Pandemie, dass die Bindung an das Unternehmen verloren geht, wenn man sich nicht vor Ort mit Kollegen und Kultur verbindet." Er nimmt die Dysbalance in dieser Frage gelassen. "Es gibt momentan mehr freie Stellen als geeignete Bewerber und letztlich regeln Angebot und Nachfrage den Markt." Gerade jüngere Mitarbeiter seien von einer Präsenzpflicht immer schwerer zu überzeugen, weiß er. "Internationale Wechsel sind durch die Pandemie nahezu völlig zum Erliegen gekommen." Auch die Entwicklung der Mieten spiele bei Mobilität eine wesentliche Rolle. "Früher wurde bei einem Wechsel 15 bis 20 Prozent mehr Gehalt verlangt." Heute werde argumentiert, dass bei Umzug und Abschluss eines neuen Mietvertrages leicht weitere 20 Prozent fällig werden, nur um diese Kosten auszugleichen. Daher würden Berater und Auftraggeber häufig mit Wechselprämien von 25 Prozent und mehr konfrontiert."Dieses Erwartungsdilemma lässt sich langfristig nur lösen, wenn Unternehmen innovative New Work-Konzepte mit attraktiven Homeoffice-Lösungen anbietet", so Kleinen. Das sei gleichzeitig eine Riesenchance für Mittelständler mit Standorten fernab der Großstädte Top-Talente zu gewinnen, die bisher für einen Umzug nicht zur Verfügung standen. Eine Führungskraft mit schulpflichtigen Kindern und einem berufstätigen Partner sei vielleicht bereit zu Pendeln, zum Umzug aber meist nicht. "Warum sollen nicht einmal die Mittelständler Treiber innovativer New Work-Konzepte sein und sich als Gewinner am Markt positionieren?, fragt er. "Einige unserer Kunden haben sich entschieden, digitale Hubs in Großstädten zu eröffnen, die mittlerweile regelmäßig auch von Marketing und Vertrieb mitgenutzt werden."