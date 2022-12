Anhören

Tarifpolitik Reallöhne in 2022 für viele gesunken : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Tariflöhne in Deutschland steigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,7 Prozent. Dies zeigt die vorläufige Jahresbilanz des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Angesichts einer für das Gesamtjahr 2022 zu erwartenden Steigerung der Verbraucherpreise um 7,8 Prozent ergibt sich hieraus ein durchschnittlicher Rückgang der tarifvertraglich vereinbarten Reallöhne von 4,7 Prozent, so das WSI. Allerdings gab es 2022 auch einige Tarifbereiche, in denen die Reallöhne gesichert werden konnten, wie etwa das Bäckereihandwerk, das Gastgewerbe, die Gebäudereinigung oder das Bewachungsgewerbe. Hier hat die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro sich in einem entsprechend kräftigen Zuwachs der Tarifvergütungen niedergeschlagen.



Für das Jahr 2023 sind insgesamt deutlich höhere Tarifzuwächse zu erwarten, so das WSI. Das zeigen aktuelle Tarifabschlüsse, die neben prozentualen Erhöhungen der Tarifvergütungen auch die Zahlung von so genannten Inflationsausgleichsprämien vorsehen. Diese Abschlüsse werden im kommenden Jahr und 2024 wirksam. Darüber hinaus lasse sich auch bei den kommenden Tarifverhandlungen wie im öffentlichen Dienst, bei der Deutschen Post AG oder in der Nahrungsmittelindustrie eine Tendenz zu deutlich höheren Tarifforderungen beobachten.