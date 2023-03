Anhören

Im Lehrgang Key Account Management an der Hamburg School of Business Administration (HSBA), vergibt die Lebensmittel Zeitung wieder zwei 50-Prozent-Stipendien an motivierte Nachwuchskräfte. Das Programm startet schon am 20.4.2023, daher sollten die Bewerbungen bis zum 7.4. bei der HSBA eingehen.

In vier Modulen werden Grundlagen professionellen Vertriebs-Knowhows kombiniert mit praktischen Aufgaben, Verhandlungstrainings und Rollenspielen. Die Teilnehmergebühr von 5 695 Euro lässt sich mit etwas Glück halbieren durch die Bewerbung um ein Stipendium. Kontakt: hayarpi.manukyan@hsba.de, Tel. 040/822160-962.