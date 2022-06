In der Hitparade der Top-Arbeitgeber vom Marktforscher Trendence gewinnt der Handel an Momentum. Drittbeliebteste Branche bei den Fachkräften, viele Aufsteiger bei den Schülern: Das erleichtert die Personalsuche. Auffällig ist, wieviel Terrain Aldi Nord und Süd in allen betrachteten Zielgruppen gewonnen haben.

Jahr für Jahr lehren die Bewerberrankings vom Trendence Institut die Arbeitgeber in Handel und Konsumgüterindustrie Bescheidenheit: Obwohl die befragten Akademiker und Fachkräfte alle schon mal bei Lidl, dm oder Ikea einkaufen waren und gern zu Nutella, Uhu oder Nivea greifen, verweisen sie die Organisationen dahinter eher ins Mittelfeld. Zu den Favoriten gehören Autohersteller, Internetriesen wie Google und Amazon sowie Bluechips wie SAP, Lufthansa, BASF. Hinzu kommt bei den Fachkräften ohne Studium der öffentliche Dienst.Aber es tut sich etwas, zeigt der Blick in die unterschiedlichen Rankings des Berliner Marktforschungsunternehmen für Employer Branding: Der Handel hat an Aufmerksamkeit gewonnen. Im Ranking der Top-Arbeitgeber für Akademiker im Bereich Wirtschaft (Tabelle rechts) sind Aldi Nord und Süd nicht nur beide um über zehn Plätze hochgeklettert in der Beliebtheit. Nein, sie profilieren sich auch erfolgreich bei den Informatik-Experten, denen alle Branchen hinterherjagen. Dort erreicht Aldi Süd unter allen Arbeitgebern einen stolzen Platz 18, wo Rewe und Lidl es nur auf Platz 77 schaffen.Die beiden Discounter in Essen und Mülheim haben sich viel Umbau und Transformation vorgenommen. So hat allein Aldi Nord in den letzten fünf Jahren für Aufgaben in der Zentrale 1 450 Experten neu eingestellt. Ist es vielleicht so, dass das Ranking auch abbildet, wer besonders in Recruiting und Employer Branding investiert hat? "Viel hilft viel, trifft nicht pauschal zu", verneint Robindro Ullah, Geschäftsführer von Trendence. "Das Rennen machten die Unternehmen, die intelligent und zielgruppenspezifisch investieren." So müsse gerade im Nachwuchsbereich kontinuierlich investiert werden, weil die Zielgruppe jedes Jahr wechselt. Den großen Nutzen der Arbeitgeberwerbung sieht Ullah aber allein schon darin, dass vorher intern die eigene Positionierung erarbeitet wird. "Das zahlt ein auf die Mitarbeiterbindung, die die Befragten selbst als eine der größten Herausforderungen für Unternehmen sehen."